Shakira en Lima: Fanáticos fueron ESTAFADOS con entradas falsas compradas en reventa

Un grupo de fanáticos de Shakira esperaban ver a la cantante en el concierto celebrado el lunes 17 de febrero; pero no esperaron ser estafados y se quedaron con las ganas de ver en vivo a la artista colombiana. Los seguidores compraron entradas falsas y no pudieron ingresar al estadio Nacional.

Pese a la gran cantidad de personas que cumplió el sueño de ver a su artista favorito en vivo luego de ser parte de la presentación de Shakira, otro grupo se quedó con las ganas. Unas 15 personas se quedaron en la puerta de ingreso luego de que les informaran que sus entradas eran falsas.

El conjunto de fans de la cantante colombiana decidió acudir a la reventa para adquirir sus tickets para el concierto. Una de las afectadas comentó que consiguió sus entradas por medio de Calixtro Ascues, quien le ofreció entradas que parecían ser verdaderas.

No obstante, luego de realizar el pago de 700 soles por entrada descubrió la estafa aplicada en su contra. Los códigos de boleto terminaron por ser rechazados en la entrada al coloso del José Díaz, así ella y sus acompañantes se quedaron fuera del evento que tantas ganas tenían de asistir.

Después de descubrir el agravio, la agrupación de 15 fans acudió a la comisaría de Petit Thouars para denunciar el delito cometido en su contra. De esta forma, buscan recuperar el dinero invertido y se pueda identificar al estafador que les vendió las entradas.

Lastimosamente, un grupo de fans no pudo ser parte de la presentación que Shakira ofreció el lunes 17 de febrero. La cantante colombiana superó los problemas que evitaron que se presentará el domingo 16 y dejó un actuación para el recuerdo.

El recinto deportivo se llenó para darle la bienvenida a Perú y fueron correspondidos con un "Buenas noches Lima" de la propia artista colombiana. La intérprete de la 'Loba' ingresó en compañía de su elenco de baile.

"No saben que placer es estar aquí. He extrañado al Perú, ¡14 años sin verlos! Esto es un sueño. Gracias a todos por los mensajes de cariño, por la fuerza que me han dado. Por ustedes estoy aquí hoy, así que gracias por apoyarme. En las buenas y en las no tan buenas. Los quiero mucho. Definitivamente, no hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada", exclamó Shakira.