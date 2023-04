Angie Jibaja envía indirecta ¿A Magaly?: "Ella también consumió ¿Por qué se ensaña conmigo?"

29/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Angie Jibaja, quien actualmente radica en Chile, junto a su madre Maggie Liza, realizó una transmisión en vivo mediante su cuenta oficial de Instagram. Ella dijo que se estaba realizando un examen toxicológico para comprobar que se ha retirado del mundo de las drogas hace un tiempo, pero también aprovecho para mandar una indirecta a "un personaje de televisión", que presuntamente sería Magaly Medina.

Como se recuerda, la expareja de Jean Paul Santamaría ha tenido diversos escándalo en los últimos años, debido a su problema de adicción a las drogas y alcohol, y es que en muchas oportunidades ha sido captada fumando sustancias sospechosas en lugares peligrosos de La Victoria y Chorrillos; además, lo último que se supo de ella en Perú, es que estaba viviendo en un departamento de Miraflores y acusó al dueño de este, de haberla intentado violar.

Semanas después, Jibaja apareció en el programa "Amor y fuego", conducido por Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre; en la entrevista que le hicieron, 'la chica de los tatuajes' confesó que se mudó a Chile junto a su madre para empezar una nueva vida y lograr desintoxicarse por completo, también comentó que su madre he regaló un terreno para que pueda empezar a construir su casa y tener estabilidad económica y psicológica.

¿Qué dijo Angie Jibaja en su transmisión en vivo?

La exmodelo hizo la transmisión en vivo al salir el consultorio médico y varias 'ratujas' informaron de esto a Samuel Suárez, quien posteriormente publicó fragmentos el "en vivo" a las historias de su cuenta "Instarándula".

"En algún momento yo le pregunté a esa persona "¿Y tú cuándo fue la última vez que consumiste?", dice la chica de los tatuajes. "Yo nunca, jamás ¿yo?, Yo nunca he consumido nunca he probado, yo siempre sufrí de depresión", imitó Jibaja, referenciando a como le respondió la conductora de TV.

Después de eso expresó que está persona la ataca y aseguró que es una lástima que no haya prueba de lo que ella afirma. "Eso es bullshi... eso es mentira y muchas personas tras las "gambalinas", tras el escenario, mucha gente sabe que lo que yo estoy diciendo no es mentira que es verdad, solo que no hay un medio para probarlo, pero bueno!", dijo la 'chinita'.

Finalmente, aseguró que esta conductora también había 'consumido'. "Si ella en sus tiempos, también consumió, probó. Entonces, ¿ Por qué ensañarse así conmigo?, yo no le he hecho nada", puntualizó.