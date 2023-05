Anul AA se confiesa en entrevista: "Aún echo de menos a Karol"

05/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Aún la mantiene en su corazón. El reggaetonero Anuel AA brindó una entrevista a un canal de Youtube, donde confesó que aún extraña a Karol G, pues ahora ella tiene novio y por eso les escribió una canción a ambos, la cual se llama "Mejor que yo", tema que vio la luz ayer jueves, 4 de mayo.

La entrevista fue reposteada en sus historias por el canal de @Instarandula, que pertenece al periodista de espectáculos, Samuel Suarez.

En ella se puede escuchar que el entrevistador le pregunta directamente si la canción que lanzó ayer fue escrita completamente por él, además de consultarte sobre si pensó en Karol G al momento de escribir la letra de su más reciente tema.

¿La canción "Mejor que yo" fue escrita por usted completamente y pensó que Karol G para escribirla?" preguntó el entrevistador, a lo que Anuel respondió "Hace tiempo que no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos', esa canción se la dediqué a Karol porque pensé en ella, ya que ahora ella ya tiene un novio, la echo de menos".

Anuel dedica canción a Karol G y lanza indirecta a Feid

El cantante puertorriqueño Anuel AA lanzó este jueves su nueva canción "Mejor que yo" y no dudo en dedicársela a su expareja Karol G, quien estaría en una relación con Feid.

El artista de 30 años decidió ser completamente sincero y no dejar nada a las especulaciones. Mediante sus redes sociales, el intérprete de "BEBE" les dejó en claro a sus seguidores que las letras de su nuevo éxito musical son para la colombiana.

A través de una publicación en su Instagram, Anuel AA compartió parte del videoclip de su canción y en la descripción de su post colocó explícitamente que se la dedicaba a Karol G.

Fans de Karol G y Anuel AA reaccionan a la canción

La reacción de los usuarios no se hizo esperar y muchos de ellos comenzaron a etiquetar a la autora de "Tusa" para que vea el post de su expareja. Además, muchos alegaron que el cantante no superaría a su ex, pese a que tiene nueva pareja e hija.

"Muero por saber que piensa Yailin de todo esto", "Yailin abandono el chat", "@yailinlamasviralreal no se merece esto, esa chama no le hizo nada malo a nadie solo cometió el error de enamorarse del tipo equivocado", "bebé qué fue? No pues que muy tragadito?", son algunos de los comentarios que se leen en el post.

Hasta el momento Karol G no ha dado ninguna respuesta y sus seguidores aseguran que tampoco lo harán, pues Anuel AA sería cosa de su pasado.