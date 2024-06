¡Bochornoso! Dorita Orbegoso se fue a la manos con otra mujer en plena vía pública

Dorita Orbegoso vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego que se difundieran unas imágenes por el programa "Amor y fuego" donde se le aprecia a punto de irse a los golpes con otra mujer en plena vía pública del distrito de La Victoria.

Como se aprecia en dicho magazine de espectáculos, la actriz cómica fue captada por un testigo del hecho empujando a dicha fémina en más de una ocasión. Fueron varios segundos de tensión donde incluso llegan a intercambiar palabras.

Según Rodrigo González, la persona que le envió el video le detalló que el inconveniente se habría originado cuando la otra persona en mención se habría adelantado en la cola de esta empresa que envía encomiendas a todo el Perú.

Incluso, la actriz cómica amaga con llamar a otra persona como para intentar meter miedo a la ciudadana.

Como era de esperarse, 'Peluchín' criticó duramente lo hecho por Dorita y agradeció que la otra mujer no haya reaccionado, pues la situación pudo terminar de la peor manera.

"Mira cómo la empuja, la samaquea, la pecha. Que bueno que la señora no perdió los papeles, pero tú no tienes por qué tocar a nadie ni para arrimarla ni para empujarla", precisó.

Hace algunas semanas, Dorita fue noticia al criticar duramente a Yahaira Plasencia luego que la salsera se haya pronunciado sobre el final de su relación con Jefferson Farfán. En aquella oportunidad, la 'Patrona' calificó de 'error' la infidelidad que cometió contra el exjugador de la Selección Peruana.

Sin embargo, la actriz cómica no tomó de buena forma estas palabras y le dejó un fuerte mensaje a la también conductora, pues actualmente Orbegoso es pareja del jugador con el que la 'Yaha' sacó los pies del plato.

"No podemos tomarlo como que (Yahaira) haya 'apechugado' (haber sido infiel) porque ella lo comentó como que cometió un error, pero no acepta porque si lo hubiera aceptado no le hubiera hecho juicio (a Jerson Reyes), ni hubiera querido tapar el sol con un dedo. No podemos considerarlo como error porque la infidelidad es una decisión, así que tiene que asumir y decir las cosas como son", expresó a America hoy.