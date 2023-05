Chorri Palacios: ¿Esposa del exfutbolista le pagó con la misma moneda y protagoniza nuevo ampay de Magaly?

15/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nuevo escándalo. El ampay que Magaly Medina emitirá esta noche, viene causando polémica entre los cibernautas; y es que según el anuncio, la esposa de un carismático e histórico exjugador de fútbol, fue captada saliendo de un hotel con un misterioso hombre; pero un detalle apuntaría a que la esposa del exfutbolista Roberto Palacios, sea una de las posibles ampayadas.

Cabe resaltar, que el 'Chorri' Palacios ha sido ampayado hasta en tres oportunidades siéndole infiel a su esposa; incluso, la última vez ocurrió a pocos días de realizarse su matrimonio con Karla Quintana, su esposa. Por ello, muchos internautas han apostado a que Karla sería la protagonista del nuevo destape de la urraca.

¿Cuál sería el indicativo que el Chorri sería el 'adornado'?

Según muchos usuarios de redes sociales como Twitter y TikTok, Robero Palacios habría cerrado su cuenta de Instagram, colocándola en privado para evitar que los usuarios empiecen a especular en comentarios sobre el nuevo ampay, lo que indicaría que posiblemente sería su esposa, Karla, quien podría aparecer en el nuevo destape de Magaly.

Al buscar al exfutolista en Instagram, se puede ver que su cuenta aparece como privada, por lo cual solo las 20 mil personas que lo siguen desde antes, son las únicas que pueden ver sus publicaciones y comentarios que hay en las mismas.

'Chorri' Palacios cierra su cuenta de Instagram

¿Cómo fue el último ampay del Chorri hacia Karla Quintana?

Según una nota periodística emitida por "Magaly TV, la firme" el 25 de enero de este año, Roberto Palacios le fue infiel a su esposa con una mujer al interior de su camioneta.

En aquella oportunidad, se ve que el 'Chorri' recoge a su amiga en un hotel de de Surquillo, para luego dar varias vueltas en su camioneta y parar en su grifo para comprar energizantes y cervezas, luego vuelven a subir a la movilidad y según la mujer que estuvo con el expelotero, "hubieron besos, abrazos y algo más".

¿Cuál fue la reacción de la esposa de Robero Palacios tras el último ampay?

Magaly Medina reveló días después de emitido el último ampay del Chorri, que su esposa lo habría botado de su casa, pero que pronto lo perdonaría, porque no es la primera vez que el exfutbolista ha sido captado en situaciones comprometedoras, y su esposa siempre lo ha pasado por alto.

"Lo botaron a la calle con toda su ropa, sus maletas. Se fue de su casa, la señora se puso brava y le dijo 'no me la vuelves a hacer mentiroso de porquería ya no soportó tu falsedad (... ) Bueno, supongo que es fácil de deducir. Alguien que te perdonó una, que te perdono dos, te va a perdonar tres, te va a perdonar cinco, te va a perdonar todas", finalizó Magaly.