Dany Rosales revela detalles sobre el pasado de Dayanita: "Yo la suspendí"

Dany Rosales, humorista desde hace varios años, tuvo una entrevista en el canal de YouTube de la periodista Katty Villalobos, donde reveló detalles acerca de su vida privada; así como, la vez en que suspendió a Dayanita cuando trabajaban juntos en el circo.

Es importante resaltar que fue Danny quien presentó a la actriz cómica con Jorge Benavides, y desde ese momento 'JB' decidió darle una oportunidad a la humorista pese a no contar con experiencia en televisión.

Como se sabe, Rosales se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la televisión peruana, sin embargo, el comediante no la ha tenido nada fácil para llegar a donde hoy está. En la reciente entrevista, el artista contó detalles de la terrible experiencia laboral que vivió cuando formaba parte de 'Recargados de Risa'.

El popular 'Narizón' rechazó la oferta del productor de América TV porque le ofrecía 500 dólares por toda la temporada de circo, lo que consideró algo injusto. Ante ello, optó por trabajar en el circo de 'La Chola Chabuca', sin imaginar que esta decisión provocaría que reciba maltratos en el programa.

"Ernesto Pimentel me decía: '¿Cómo es? ¿Vas a trabajar conmigo?'; y yo dudaba. Ahí Ernesto me dice que no tenía mucha plata: '1.200 dólares'. Hay una gran diferencia entre los dos. Entonces, le dije a José Luis (productor de 'Recargados de Risa') que ya no", contó