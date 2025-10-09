Dina Páucar arremete contra Dina Boluarte tras ataque a Agua Marina: "Que se ponga las faldas bien puestas"

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras el atentado contra Agua Marina, Dina Páucar detuvo su concierto para alzar la voz y arremeter contra Dina Boluarte. La cantante andina expresó su dolor por los músicos afectados y cuestionó directamente a la presidenta sobre la inseguridad que enfrentan los artistas y todos los ciudadanos peruanos.

Dina Páucar arremete contra Dina Boluarte

Durante su presentación, Dina Paucar detuvo la música y tomó el micrófono para dirigirse a su público: "Son cinco músicos heridos y esto podemos pasar nosotros también. Por la espalda le han metido una ráfaga de disparos. Creo que esos delincuentes tienen mejores armas que nuestra Policía Nacional. Qué pena poderlo decir".

"Estamos muy acongojados, muy adoloridos, la verdad. Yo subo al escenario porque soy muy respetuosa con ustedes, por el amor y cariño que me tienen, pero tengo un dolor muy grande", añadió la cantante andina, visiblemente afectada.

Dina Páucar recordó su cercanía con los miembros de Agua Marina: "Mi amigo Manuel, el guitarrista de Agua Marina, es mi superamigo y todos ellos... igual que todos, somos hermanos de la música".

La cantante aprovechó también para enviar un mensaje directo a las autoridades. "Lo único que le pedimos a esta presidenta es que ya se ponga las faldas bien puestas, sinceramente", señaló, haciendo un llamado a Dina Boluarte y al Estado para que actúen frente a la ola de violencia y extorsiones que afecta a miles de peruanos.

Grupo 5 se pronuncia tras balacera

Pero Dina Páucar no fue la única en dirigirse a la presidenta Dina Boluarte; el Grupo 5 también alzó su voz. La reconocida agrupación manifestó su indignación en redes sociales y lanzó un mensaje directo a la mandataria.

"El país entero protesta por la ineficiencia de las autoridades. Por el amor de Dios; Señor Presidenta, señores del Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, policía, únanse para acabar con la delincuencia", expresó la agrupación.

Asimismo, añadieron: "También somos ciudadanos que trabajamos honradamente, nuestros impuestos deben ser administrados de manera correcta, deseamos vivir tranquilos, exigimos que asuman las responsabilidades que les corresponden y por las que fueron elegidas o designadas".

Finalmente, la agrupación también pidió oraciones por los heridos: "Elevamos nuestras oraciones y extendemos nuestra solidaridad para que los heridos durante el evento puedan recuperarse pronto".

El ataque a Agua Marina llevó a Dina Páucar a detener su concierto y pronunciarse, arremetiendo contra la presidenta Dina Boluarte y mostrando su solidaridad con los músicos afectados. Sus palabras reflejan la urgencia de que las autoridades actúen para garantizar seguridad a todos los peruanos.