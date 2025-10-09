Dina Páucar interrumpe concierto tras ataque a Agua Marina: "Esos delincuentes tienen mejores armas que nuestra Policía"

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Dina Páucar no pudo contener su indignación tras el ataque a Agua Marina y decidió detener su concierto para hablar directamente sobre la violencia que atraviesa el país. La cantante criticó la capacidad de la Policía y mostró su preocupación por la seguridad de los músicos y ciudadanos.

Dina Páucar se pronuncia tras balacera

Durante su presentación, Dina Paucar detuvo la música y tomó el micrófono para dirigirse a su público: "Son cinco músicos heridos y esto podemos pasar nosotros también. Por la espalda le han metido una ráfaga de disparos. Creo que esos delincuentes tienen mejores armas que nuestra Policía Nacional. Qué pena poderlo decir".

"Estamos muy acongojados, muy adoloridos, la verdad. Yo subo al escenario porque soy muy respetuosa con ustedes, por el amor y cariño que me tienen, pero tengo un dolor muy grande", añadió la cantante andina, visiblemente afectada.

Dina Páucar recordó su cercanía con los miembros de Agua Marina: "Mi amigo Manuel, el guitarrista de Agua Marina, es mi superamigo y todos ellos... igual que todos, somos hermanos de la música".

La cantante aprovechó también para enviar un mensaje directo a las autoridades. "Lo único que le pedimos a esta presidenta es que ya se ponga las faldas bien puestas, sinceramente", señaló, haciendo un llamado a Dina Boluarte y al Estado para que actúen frente a la ola de violencia y extorsiones que afecta a miles de peruanos.

Grupo 5 se pronuncia tras balacera

Pero Dina Páucar no fue la única en dirigirse a la presidenta Dina Boluarte; el Grupo 5 también alzó su voz. La reconocida agrupación manifestó su indignación en redes sociales y lanzó un mensaje directo a la mandataria.

"El país entero protesta por la ineficiencia de las autoridades. Por el amor de Dios; Señor Presidenta, señores del Congreso, Poder Judicial, Ministerio Público, policía, únanse para acabar con la delincuencia", expresó la agrupación.

Asimismo, añadieron: "También somos ciudadanos que trabajamos honradamente, nuestros impuestos deben ser administrados de manera correcta, deseamos vivir tranquilos, exigimos que asuman las responsabilidades que les corresponden y por las que fueron elegidas o designadas".

Finalmente, la agrupación también pidió oraciones por los heridos: "Elevamos nuestras oraciones y extendemos nuestra solidaridad para que los heridos durante el evento puedan recuperarse pronto".

Sin duda, el episodio vivido por Agua Marina volvió a encender el debate sobre la seguridad en el país y la protección de los artistas. Dina Páucar interrumpió su concierto tras el ataque para expresar su indignación y dejar en claro que los delincuentes parecen tener ventaja sobre la Policía.