Dr. Fong solo se hizo responsable de gastos de clínica donde 'Muñequita Milly' fue sometida a liposucción

En declaraciones exclusivas a Exitosa, Wilfredo Quispe Gaspar, esposo de la fallecida 'Muñequita Milly', reveló que el doctor Víctor Barriga Fong solo se hizo responsable de los gastos de la clínica donde la artista folclórica fue sometida a una liposucción.

Esta mañana, Quispe Gaspar afirmó que, desde un primer momento, la cantante empezó a sentir dolores intensos, los cuales no habrían sido atendidos por el doctor Fong.

Asimismo, dejó en claro que, desde este último miércoles, el médico no la visitó, por lo que, al verla en mal estado, su madre no dudó en presionar a la enfermera de turno para que su hija reciba atención inmediatamente.

"(Ella empezó a sentirse mal) Desde el primer momento (...) ella ya sentía el dolor, se quejaba. No, el domingo, su mamá me dijo que vino un ratito y se fue (...) desde el miércoles prácticamente no la atendió. (¿Él se enteró que estaba teniendo estos dolores de estómago?) Sí, fuerte, la misma enfermera se lo comunicaba, su madre presionaba: 'Le duele, cómo puede estar así'", declaró en un primer momento.