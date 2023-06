"El Gran Chef: Famosos": Peluchín aclara que no existe confrontación con José Peláez por difundir spoliers del reality de cocina

El popular conductor de Amor y Fuego (A y F), Rodrigo Gonzáles 'Peluchín' trató de poner paños fríos frente a la "confrontación" que tuvo con el conductor José Peláez tras difundir spoilers del programa "El Gran Chef: Famosos".

Rodrigo Gonzáles aprovechó un momento de su programa televisivo para dar a conocer su punto de vista frente a los rumores de confrontación con José Peláez, luego que el presentador de A y F adelantara novedades del reality "El Gran Chef: Famosos".

Peluchín no dejó de resaltar la personalidad madura y bien cimentada del animador del show de Latina al expresarse sobre lo que le pareció el spoiler hacia su programa durante una entrevista para el diario El Popular.

En ese sentido, dijo que lo dicho por los medios "dista mucho de lo que la prensa dio a entender en las noticias" del día de hoy.

El popular 'Peluche' no dejó de desear lo mejor para el reality que conduce Peláez, ya que considera que se ha ido ganando a pulso un espacio en el horario nocturno.

Asimismo, dijo que no puede revelar al ganador o ganadora de la final de esta noche porque "desconoce" sobre ello.

"Hoy es la gran final, no te puedo decir quién es, no porque no quiera, sino porque realmente no se sabe. Lo va a decidir el público hoy", apuntó.