¡Fin de los rumores! Richard Acuña descarta que Paolo Guerrero haya estado en conversación con Alianza

Paolo Guerrero ya se encuentra en la ciudad de Trujillo para ponerse a disposición de Roberto Mosquera, ello luego de llegar a un acuerdo con Richard Acuña, quien también afirmó que el 'Depredador' nunca estuvo en conversación con Alianza Lima, como se rumoreó durante las últimas semanas.

En entrevista con ATV, el director del Club Deportivo Universidad César Vallejo (UCV) se mostró contento tras haber logrado que Paolo Guerrero respete su contrato y juegue con el 'Cuadro poeta' durante la Liga 1 2024.

"Sabemos muy bien de todo lo que ha significado la llegada de Paolo: el seguimiento, las tres reuniones que hemos tenido, y decirte que definitivamente el día de hoy ha ganado el Perú por la posibilidad de tener a Paolo Guerrero en el fútbol peruano. No solo ganó la César Vallejo, sino todo el país", afirmó.

En otro momento de la entrevista, el esposo de Brunella Horna aclaro que el '9' de la Selección Peruana no puso sobre la mesa una posible vinculación con el equipo 'blanquiazul'. "¿Hubo interferencia de Alianza Lima, sí o no?", preguntó Paco Bazán.

"Quiero descartar totalmente ello, nosotros no hemos hablado de ninguna institución en las tres conversaciones que hemos tenido. Alianza nunca se comunicó conmigo y Paolo mencionó en todo momento que no hay ninguna propuesta aparte", aseguró.

En esa misma línea, aseguró que se siente tranquilo al saber que el club 'grone' no se interpuso en el contrato que Guerrero tiene con la UCV. "Felicito también el profesionalismo de de la institución de Alianza Lima, porque hubiera sido lamentable que hayan hecho algo", agregó.

El administrador de Alianza Lima, Diego Guerrero, negó en entrevista con Exitosa, que haya habido un interés por parte del club por el delantero peruano, Paolo Guerrero. Actualmente, el delantero está en un lío mediático por su contratación con el club UCV, y no puede poner de acuerdo con sus directivos sobre el cómo continuará la historia.

"No, en este momento no hay interés, somos respetosos de la normativa deportiva tanto nacional como internacional. Existe un contrato que mantiene con la Universidad César Vallejo, respetamos eso, y por el momento no hay contacto ni tampoco ningún interés", declaró.