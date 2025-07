Francisco de Piérola rompe su silencio tras ser expuesto por Javiera Arnillas: "Estuve completamente ebrio''

09/07/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras la controversial y masiva masificación de una peculiar fotografía tomada en un concurrido local nocturno de Barranco, en el que se ve al periodista Francisco de Piérola junto a la modelo Javiera Arnillas, el comunicador rompió su silencio y habló públicamente para brindar su versión de los hechos.

Periodista responde a modelo trans

El ex presentador de televisión reconoció ser el hombre que aparece en la instantánea, sin embargo, aseguró haberse encontrado bajo el completo efecto del alcohol, por lo que no recordaba detalles puntuales de aquella situación.

"Para ser honesto, no me acuerdo de esa noche. La foto fue tomada hace 18 meses y sí, soy yo. No tengo cómo negarlo. Pero también es cierto que estuve completamente ebrio, y que todo esto formó parte de una trampa que me tendieron desde el inicio", enfatizó Francisco de Piérola.

En esa línea, Pierola aseguró que la modelo trans, Javiera Arnillas, fémina involucrada que expuso el caso a través de su cuenta de TikTok, buscó atacarlo y humillarlo públicamente, luego de que acudiera a diversas plataformas a contar el suceso.

"Ahora te paseas por diferentes medios de comunicación como si fueras una heroína, pero ¿cuál ha sido tu verdad? Mentir. Tienes derecho a vestirte como quieras, pero los demás también tenemos derecho a saber con quién estamos. No engañes. ¿A cuántos hombres más habrás engañado?", cuestionó.

No se calló nada

Notoriamente incómodo, Francisco de Piérola continuó su discurso, en el que no perdió la oportunidad de reprochar a Arnillas, luego de que ella contara que el pasado febrero del año 2023 tuvo un encuentro con el periodista, que terminó con un beso entre ambos.

Ante ello, de Piérola fue enfático y radical en su postura, enfatizando que, bajo su perspectiva, fue víctima de una "trampa'' para humillarlo públicamente y cuestionar su imagen, la cual es muy conocida por estar en contra de la comunidad.

Despiden a comunicador tras polémica con actriz

Por medio de un comunicado, el canal Bethel Noticia anunció el pasado martes 8 de julio el despido definitivo del periodista Francisco de Piérola, quien ha sido tendencia en los últimos días por una fuerte polémica que habría protagonizado junto a Javiera Arnillas, actriz y modelo trans.

El medio de comunicación resaltó en su misiva que la salida fue "de mutuo acuerdo'' entre el comunicador y la citada casa televisiva, y se dio en los mejores términos posibles.

"Por medio de la presente queremos informar a nuestra distinguida audiencia que, de mutuo acuerdo, el señor Francisco Miguel de Piérola Cantal y la asociación cultural Bethel han decidido terminar su relación contractual de prestación de servicios en la conducción del programa 'Tendencias'", expresó el documento con el que se hace oficial la salida de Francisco de Piérola del canal Bethel Noticias.

De esta manera, el periodista Francisco de Piérola rompió su silencio y reconoció que la fotografía expuesta en redes sociales por Javiera Arnillas sí se trataba de su persona, sin embargo, no descartó ser víctima de una "trampa'' para dañar su imagen.