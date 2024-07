Giselo lanza tremendo 'dardo' a Luciana Fuster tras críticas a América Hoy ¿Qué le dijo?

Edson Dávila, el popular 'Giselo', vuelve a sorprender a todos al no dudar en lanzar tremendo 'dardo' a Luciana Fuster por criticar duramente al programa donde él es conductor tras haber deslizado un posible romance de la Miss Grand International con Edwin Sala.

Como recordamos, Luciana Fuster utilizó sus redes sociales para arremeter contra los conductores del programa magazín 'América Hoy' (AH) tras especular que estaría en una nueva relación, a pocos días de haber terminado con Patricio Parodi.

La reina de belleza calificó como "una vergüenza el programa 'AH' y horrible que tengan que seguir viviendo de la mentira y la difamación", por lo cual, Giselo aprovechó en responderle en una emisión del show alegando que a pesar de ser su hincha debía "ponerla en su lugar".

Por su parte, la compañera de conducción de Edson Dávila, Ethel Pozo tampoco fue ajena y decidió defenderse alegando que Luciana Fuster debería recordar que ella salió de un reality como 'Esto es Guerra' y no expresarse de esa forma y culparlos por el fin de su relación con el 'Pato'.

"Ah, no. Ella ha nacido en la cuna de un reality que es Esto es Guerra, ella se ha ido a la radio, pero al parecer, ahora ya no, eso fuchi. Hablar de la gente, no. Ahora quiere que solo le pregunten por el tema del reinado", indicó la hija de Gisela Valcárcel.