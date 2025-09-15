Hijo de Lucía de la Cruz se habría quedado con S/8.000 que le depositaron por error

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un error en una transferencia bancaria desató una polémica que involucra a la familia de Lucía de la Cruz y al Festival del Arte Negro en Cañete. El dinero en cuestión asciende a S/8.000, monto que, según denuncia, terminó en la cuenta del hijo de la criolla, Christian Wong, y que habría sido utilizado sin intención de devolución.

Polémica por transferencia a hijo de Lucía de la Cruz

Todo empezó en agosto, en pleno desarrollo del Festival del Arte Negro, realizado el 23 de ese mes en Cañete. Según información difundida por el medio local Cañete Reporta, la organización debía transferir S/8.000 a Ángel García Manzo, responsable de la dirección ejecutiva del evento.

El dinero estaba destinado a cubrir pagos pendientes a músicos locales, premios a candidatas y otros gastos operativos. Sin embargo, un descuido administrativo provocó que la suma terminara en la cuenta equivocada: la de Christian Wong de la Cruz, hijo de la cantante criolla.

Al notar la irregularidad, los organizadores intentaron comunicarse con él para recuperar el dinero, pero no obtuvieron respuesta. Ante el silencio, el caso se hizo público y las críticas no tardaron en llegar.

Ángel García fue claro al explicar el impacto del error: "Tuvieron que haberme transferido la suma de 8 mil soles para acabar de pagar a los artistas locales. Hicieron el depósito al hijo de Lucía de la Cruz", declaró indignado.

Lucía de la Cruz responde tras error en transferencia

Consultada por Cañete Reporta, Lucía de la Cruz reconoció el problema, pero sorprendió con su respuesta. Lejos de hablar de una devolución inmediata, aseguró que el dinero ya había sido usado para cubrir compromisos de su equipo musical. Incluso, sugirió que los organizadores tomen el monto como un adelanto de un próximo espectáculo.

"Busquen hacer un show, una peña, y tómenlo como un adelanto de un trabajo, pero yo no puedo devolver ese dinero porque no llega a mis manos", dijo la cantante.

La cantante criolla también detalló que en su sistema de trabajo el dinero que ingresa es repartido de inmediato entre músicos y colaboradores, sin verificar a fondo su procedencia.

"Yo distribuyo el dinero, que puede ser el tuyo o el mío, después saco cuentas contigo, pero yo no sé de quién es o cómo es. Yo tengo el dinero distribuido y ya hice unas cosas", explicó.

Aunque expresó disculpas a la comisión organizadora, se mostró firme en su decisión: "Pido que le comuniquen a la comisión que le pido mis disculpas por este tema. No puedo devolver ese dinero porque no llega a mis manos".

Así, el hijo de Lucía de la Cruz se habría quedado con S/8.000 que le depositaron por error, monto que debió cubrir compromisos del Festival del Arte Negro. Los organizadores han hecho pública la denuncia y piden la inmediata devolución, pero la cantante criolla insiste en que ya no puede devolver el dinero porque fue utilizado.