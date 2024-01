Jaime Bayly explota contra usuarios que tildan de 'antenida a Silvia Núñez: "Ella trabaja más que yo"

El periodista Jaime Bayly no pudo soportar los comentarios de algunos internautas que aseguraban que su esposa Silvia Núñez del Arco es una mujer "mantenida y ociosa". El escritor utilizó su canal de YouTube para defender a su mujer de los ataques en redes y aseguró que ella trabaja mucho, incluso más que él.

Según palabras del conductor de televisión, ella tiene una gran importancia dentro de su hogar, especialmente en la crianza de su hija, pero también lo apoya en su vida profesional y como pareja, llegando a considerar que realmente el mantenido es él.

En un video en su canal de YouTube, el presentador contó que algunos internautas hablan mucho sobre su esposa y la labor que desarrolla en su matrimonio. En ese sentido, Bayly dijo que Silvia se levanta muy temprano para hacer el desayuno y llevar a su hija al colegio, mientras él duerme hasta muy tarde.

"Ella trabaja mucho más que yo. Yo la veo trabajando todos los días. Para comenzar el día, ella se levanta a las 7 de la mañana, hace el desayuno a Zoe y la lleva al colegio. Yo sigo durmiendo, yo nunca he llevado a mi hija al colegio, ni una sola mañana. Silvia regresa y me cuida el sueño porque me levanto a la 1 de la tarde, gracias a ella", explicó en un inicio.

Enseguida, dijo de forma irónica que ella es quien lo mantiene a él, ya que si no hiciera todas las actividades de su hogar, él no podría descansar tranquilo para que pueda seguir trabajando.

"Es ella quien me mantiene a mí, quien me mantiene dormido y contento, ella me mantiene feliz, yo soy su mantenido. En la mañana ella hace actividades físicas, luego va al supermercado, luego a la farmacia, ella cocina, organiza (...) Es una injusticia decir que ella no hace nada, hace un millón de cosas y las hace bien mientras yo estoy durmiendo", agregó.