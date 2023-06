Katia Palma sobre conducir junto a Johanna San Miguel en "EEG": "Prefiero tomar thinner"

El programa que conduce Rodrigo Gonzáles y Gigi Mitre, "Amor y fuego", tuvo como invitada a Katia Palma, quien fue consultada sobre su enfrentamiento público con Johanna San Miguel y en cierto momento de la entrevista descartó completamente trabajar en "EEG" en compañía de la "mamá leona".

Como se recuerda, hace aproximadamente una semana Johanna San Miguel participó en un divertido juego de un canal de Instagram, y al ser consultada sobre si prefiere a Maria Pia o Katia Palma, la popoular 'queca' eligió a la primera y atacó a la segunda diciendo que la trató mal en Latina TV.

La expataclaún empezó diciendo que en "Yo soy" siempre se ha respetado las decisiones que los jueces del programa tomaban.

"En 'Yo soy' siempre me han dejado ser, nunca me han impuesto nada. La pregunta hay que hacérsela a ella, ¿qué es lo que incomodó? Porque no es contundente su respuesta (porque después bromea)", explicó.

Ante esto, Rodrigo Gonzáles, teorizó con algo que nadie esperaba, pues dijo que quizá Peter Fajardo (productor de "Esto es guerra") podría estar considerando a Katia Palma como una de las conductoras para el reality de Pachacámac, ya que pare él, Renzo Schuller no funciona y le da sueño.

Después de esta introducción, el popular 'Peluchín' le preguntó directamente a Katia Palma.

Katia Palma no dudo en su respuesta y dijo tajantemente: "Prefiero tomar thinner antes de (entrar a EEG)". Esto provocó la risa de los conductores y de la misma Katia.

Johanna San Miguel ha generado polémica en redes sociales después de confesar que no soporta a Katia Palma, pues la trató mal cuando entró a formar parte de un desaparecido programa concurso de canto.

Todo sucedió en un video que fue publicado por la cuenta de Instagram @hoyesdomingay, donde en cierto momento los conductores del show le hicieron la pregunta: "¿Qué prefieres, Katia Palma o Maria Pia (Copello)?", a lo que la conductora de "EEG" respondió con un ataque a Palma.

"Sí fuimos amigas, pero ella no me trató de lo mejor cuando yo estuve en Latina, en realidad yo no tengo nada en contra de ella, pero a mí no me trató bien. Yo no me sentí cómoda y siempre creo que cuando una persona llega a un lugar, que hay que darle el espacio para que se sienta bien", puntualizó.