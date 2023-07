Katy Jara da a conocer su embarazo: "Ya se ha empezado a notar mi pancita, no me lo esperaba"

La exconductora del programa 'Domingos de fiesta', Katy Jara, ha sorprendido a muchos de sus fanáticos tras su reciente confirmación de su embarazo, producto de su relación con el empresario pesquero Marvin Bancayán.

La carismática empresaria, intérprete y compositora Katy Jara dio a conocer su estado de gestación, en medio de una demanda a su pareja por presuntamente no pasar la manutención a su hijo que tuvo con su expareja, Fabiola de la Cruz.

La señora manifestó que la deuda, del que nuevamente será padre, asciende a 36 mil soles y que, a efecto de ello, podría tener una orden de captura.

Por otro lado, los rumores de un posible embarazo de la cantante surgieron a partir de un video compartido por la cuenta de Instagram de Samuel Suárez 'Instarándula', donde se veía a una Katy Jara con el vientre ligeramente abultado, utilizando un vestido largo y ancho que daban serias pistas de un estado gestacional.

Sin embargo, recientemente la artista peruana ha confirmado su embarazo a La República donde dijo sentirse muy contenta y bendecida por Dios, por tan grande acontecimiento que cambiará su vida.

"En otros momentos, intentamos... (querer) quedar embarazada y no se había dado. Tomé algunos tratamientos naturales alternativos y nada, muchas veces pensé que ya estaba embarazada, corríamos a hacer la prueba de embarazo y salía negativa", comenzó narrando para dicho medio.

Katy siguió contando con pesar que muchas veces creyó estar esperando un bebé, pero eran falsas alarmas, a lo que en algún momento sintió que "no era lo suyo".

"En algún momento me sentí frustrada por no poder quedar embarazada y pensé también, quizás no está en los planes del Señor un bebé para nosotros", confió para la República.