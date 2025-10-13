La Casa de la Comedia: Integrantes habrían asistido a grabaciones bajo efectos del alcohol y otras sustancias

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El comediante Michael 'Pato' Ovalle sorprendió a todos al destapar una situación bastante tensa que vivió dentro de La Casa de la Comedia. Según contó, tuvo que detener grabaciones en más de una ocasión porque algunos colegas llegaban bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, algo que, según él, afectó por completo el ambiente de trabajo y terminó motivando su salida del programa.

Polémica en 'La Casa de la Comedia'

El comediante abrió su corazón en el pódcast Café con la Chevez, donde recordó las tensas jornadas que le tocó enfrentar en el set de La Casa de la Comedia. Según contó, hubo más de una ocasión en la que tuvo que poner un alto porque la situación se salía de control.

"Sí, claro. Yo en dos oportunidades he parado la grabación. Yo no voy a trabajar así, si ustedes no hacen respetar esto y no nos hacen respetar a nosotros, pues, discúlpame, yo me voy...", confesó el humorista, dejando en evidencia la supuesta falta de profesionalismo dentro del elenco.

Michael Ovalle explicó que lo suyo no fue un simple capricho, sino una medida necesaria. Aseguró que veía llegar a algunos de sus compañeros "drogados y tomados", algo que consideraba inaceptable.

"Después te toman como el rebelde, pero no. Le estás faltando el respeto al compañero y al público, y el público que viene y paga su dinero...", añadió.

El popular 'Pato' también reveló que, además de esas experiencias, había un clima de poca consideración dentro del equipo. Sentía que no se valoraba su trayectoria ni el respeto que él intentaba mantener con todos.

"Porque no me trataron bien, porque incluso no respetaron la trayectoria y el respeto que yo también les tenía a ellos", afirmó.

Esa acumulación de decepciones terminó siendo determinante para que optara por alejarse de La Casa de la Comedia, espacio en el que había trabajado por bastante tiempo y que, según él, perdió la esencia de compañerismo que alguna vez tuvo.

¿Dio nombres? 'Pato' Ovalle no quiso decirlo

Tras la fuerte confesión, muchos se preguntaron si 'Pato' Ovalle reveló quiénes serían los colegas que llegaban "drogados y tomados" a las grabaciones. Sin embargo, el comediante optó por no mencionar nombres ni señalar directamente a nadie, lo que ha despertado aún más curiosidad entre los seguidores del programa.

A pesar de no dar más detalles, su testimonio bastó para dejar al descubierto un ambiente complicado dentro del espacio humorístico, que en apariencia mostraba pura diversión, pero que según él, escondía serios problemas internos.

Tras sus sinceras palabras, Michael 'Pato' Ovalle dejó más preguntas que respuestas sobre lo que sucedía en La Casa de la Comedia. El artista no reveló nombres, pero sí confirmó que hubo momentos complicados en los que algunos habrían asistido a grabaciones bajo efectos del alcohol y otras sustancias.