¡Lamentable! Joven sufre terrible ACCIDENTE mientras hacía sandboarding en la Huacachina

Las dunas de la Huacachina, en la región de Ica, son uno de los atractivos turísticos más visitados a nivel nacional. Sin embargo, pueden llegar a ser peligrosas para las personas que realizan sandboarding allí, tal como le pasó a una joven que sufrió un terrible accidente cuando realizaba este deporte como parte del tour que contrató.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales, especialmente en TikTok, donde ya cuenta con más de 1 millón visualizaciones. En el mismo se aprecia que una joven realiza el deporte extremo lanzándose desde lo alto de una montaña de arena.

La tabla en la que se desliza baja toda velocidad y todo parecía ir bien hasta que llega a la parte baja, pues realizó un mal movimiento y cayó de la tabla, dando hasta seis vueltas sobre la arena del desierto.

Su amigo estaba registrando todo en video y tras el accidente se acercó a ella para consultarle si se golpeó, a lo que la joven responde que "sí" mientras mantiene la cabeza agachada, posiblemente debido al dolor.

El video que fue compartido por miles de personas, también fue bastante comentado en redes sociales, ya que mientras algunos ironizaban sobre la pregunta del amigo, otros se mostraron realmente preocupados por el bienestar de la joven.

"Te golpeaste? No, pásame mi cabeza por favor", "Acabo de escuchar la pregunta más indignante de mi vida", "Yo le pregunto eso a mi esposa y lo primero que sale de su boca será 'no hue***, así me divierto yo'", "Esa caída te puede dislocar el brazo", "Si se golpeó mucho o no?", "Te golpeaste?, no, me gusta frenar con la cara", expresaron.