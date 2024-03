Magaly critica a Andrea por recurrentes viajes con su nuevo novio: "Después dicen por qué tiene bajo rating"

16/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina destacó la declaración de amor de la periodista Andrea Llosa, quien reveló su relación romántica con Pablo Andrés de Vinatea a través de una fotografía, mostrando que están disfrutando juntos de un período amoroso en el extranjero.

La conductora expresó su opinión sobre la frecuencia de los viajes de Llosa durante el año 2023 y sugirió que esto podría estar relacionado con los bajos niveles de audiencia en su programa.

"Todo el año se la pasa viajando. Hay gente que dice que yo soy la privilegiada, la privilegiada es ella porque viaja todo el año, ahora disque porque esta enamorada", señaló.

¡No soportó!

En su programa 'Magaly TV La Firme', la presentadora ofreció una nota detallada sobre la nueva pareja de Andrea Llosa, pero además de informar sobre él, también cuestionó el tiempo que la periodista pasa en el extranjero en comparación con su presencia en el Perú, especialmente en su programa de televisión.

"Qué envidia, mira cómo viaja teniendo un programa diario. Qué rico hacer un programa en 2 o 3 días y el resto de la semana te la pasas de viaje. Qué regio. Se ha ido el 8 de marzo y aún no regresa de su viaje. Con razón el programa anda como está", exclamó.

Seguidamente, Magaly Medina manifestó: "Ya yo quisiera que me den ocho días, cinco días fuera del país. Todo el 2023 se la ha pasado viajando y después dicen porque tengo bajo rating".

Esta declaración refleja la frustración de Medina por la aparente discrepancia entre la cantidad de tiempo que Llosa pasa fuera del país y su éxito en la televisión, insinuando que los viajes podrían estar afectando negativamente su desempeño en términos de audiencia.

¿Favoritismos?

Magaly Medina finalmente arremetió contra la también presentadora, Andrea Llosa: "Yo falto un lunes acá y me matan, no puedo desaparecerme, tengo que hacer milagros para irme un viernes y regresar el lunes. Así son, cuando uno se compromete a hacer un programa diario hay que hacer sacrificios, pero parece que no a todos miden con la misma vara".

Con estas palabras se resalta la percepción negativa que tiene Medina sobre Llosa, ya que considera que enfrenta mayores restricciones y expectativas en comparación suya, evidenciando un sentido de injusticia en el tratamiento dispensado a ambas presentadoras.

De esta manera, la conductora Magaly Medina expresa su opinión sobre la frecuencia de los viajes de Andrea Llosa durante el año 2023 y sugirió que esto podría estar relacionado con los bajos niveles de rating en su programa.