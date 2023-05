Magaly Medina responde a 'Cuto' Guadalupe: Yo no soy la que entró al hotel a ponerle los cachos

16/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras la conferencia de prensa ofrecida por Luis 'Cuto' Guadalupe para abordar el ampay en el que estuvo involucrada Charlene Castro, madre de su hijo, el exfutbolista expresó duras críticas hacia Magaly Medina. En respuesta, la conductora no se quedó en silencio y le solicitó que no dirija su enojo hacia ella.

"Yo entiendo que el dolor de las personas en circunstancias como estas hacen que canalicen toda su rabia, furia, frustración y todo tipo de emociones que les viene al ver un ampay de esta naturaleza. Se van contra el mensajero, estoy acostumbrada, llevo años haciendo esto", indicó Magaly Medina a Infobae Perú.

"Hombres y mujeres, la mayoría de ellos, en lugar de agradecer que les haya abierto los ojos, lo que hacen es mandarse contra mí y tornarlo personal, y esto no es personal", añadió la conductora.

La conductora de "Magaly TV La Firme" enfatizó que está cumpliendo con su labor profesional y que no tiene ninguna animosidad hacia el futbolista, tal como él mismo afirmó durante su conferencia de prensa. "Mi trabajo no es personal, es profesional. No tengo nada contra el Cuto, no lo conozco", remarcó.

¿Qué opina Magaly sobre demanda de 'Cuto'?

En relación a la demanda por difamación que 'Cuto' anunció que presentaría, Magaly Medina expresó su desconcierto sobre por qué se resalta un tema del pasado que tanto su programa como otros medios expusieron públicamente.

Según Magaly Medina, han transcurrido muchos años desde aquel incidente, lo que lleva a pensar que 'Cuto' Guadalupe está utilizando ese reportaje como una excusa perfecta para presentar una demanda en su contra.

"Yo creo que ahora está hablando por la herida y él dice que sí, que perdona que sufre. ¡Mentira! Porque él toda su furia la causa contra mí, y yo no soy la que he entrado al hotel a ponerle los cachos para empezar", precisó.

El ampay de Charlene Castro, pareja de 'Cuto'

En el contenido transmitido por "Magaly TV La Firme", se puede observar a Charlene Castro y 'Cuto' Guadalupe actuando como una pareja estable en San Miguel el pasado jueves 27 de abril. Nadie sospechaba lo que sucedería después. Lo mismo ocurrió el jueves 11 de mayo, cuando se les ve juntos dejando a su hijo en el restaurante Cuto 16.

Durante la tarde, específicamente a las 3:10 p.m., Charlene fue vista en Barranco. Llegó en taxi, pero decidió bajarse tres cuadras antes del hotel donde se hospedó durante el día. Una hora después, un hombre desconocido llegó al mismo lugar y, según el informe, ambos permanecieron allí durante una hora.

Finalmente, a las 6:10 p.m., ambos salieron juntos del hotel de categoría tres estrellas. Charlene Castro caminó tres cuadras para tomar un taxi de regreso a su hogar en San Miguel, donde reside junto al exfutbolista.