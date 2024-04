'Magaly TV, La Firme': DJ renuncia con una fuerte declaración y recibe apoyo de sus colegas

A través de un comunicado en sus redes sociales, DJ Vico anunció su renuncia al puesto de sonidista del reconocido programa de Magaly Medina. Además, añadió una fuerte acusación contra la conductora de 'Magaly TV, La Firme' que atrajo la atención del público peruano.

Es sabida la poca tolerancia de la conductora Magaly Medina con su equipo de producción y sonido. En varias ocasiones se ha podido observar su disconformidad en pleno programa en vivo cuando se molesta con el DJ designado por no colocar la música de su preferencia o si esta entra a destiempo.

Por ello, después de aproximadamente dos meses, DJ Vico anuncia al público su retiro oficial del programa 'Magaly TV, La Firme'. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde también lanzó una fuerte acusación contra la conductora.

Esta publicación estuvo acompañado de una descripción, en la que DJ Vico realizó una fuerte acusación en contra de la presentadora del programa.

"El trabajo del DJ se respeta. No es cualquier cosa, es un trabajo honrado y respetado como cualquier tipo de trabajo, no se le puede denigrar. Agradezco infinitamente su apoyo de todos ustedes, nos vemos en un próximo proyecto televisivo. Dios me los bendiga a todos y que, en el trabajo, se sientan cómodos".

Con esta publicación, DJ Vico dio a entender que el ambiente laboral que percibía en 'Magaly TV, La Firme' no le otorgaba tranquilidad mental. A pesar de las contundentes declaraciones, el anuncio fue respaldado por sus colegas del medio.

Otro de los que se desempeñó como DJ del programa en 2022, Sergio Delgado, hizo acto de presencia en los comentarios de la publicación de DJ Vico.

Asimismo, Vanesalexander Sotomayor, que también trabajó en el programa según sus declaraciones, comentó cómo fue el ambiente laboral junto a Magaly Medina.

"'Esa no, esa no', entonces yo le decía: 'Magaly, qué quieres entonces, te estoy poniendo todas (las canciones) que te gustan, y ahora no te gustan'. Y ella me decía: 'Ay, ya, pon cualquier cosa'".