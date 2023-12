¡No lo soporta! Katia Palma encara EN VIVO a Giacomo Bocchio por casarse pronto: "Tengo dolor en el corazón"

La actriz Katia Palma estuvo como invitada en 'El Gran Chef Famosos', y no dejó pasar la oportunidad de expresar lo que sentía tras enterarse de que el chef Giacomo Bocchio se iba a casar próximamente.

Katia Palma volvió por todo lo alto a la cocina de "El Gran Chef Famosos: La Revancha" y se mostró muy contenta por volver al set del programa. Cabe resaltar que José Peláez tuvo que ausentarse por unos días del reality y la exjurado de 'Yo Soy' estuvo reemplazandolo por un día.

Cuando llegó el momento de saludar a los tres jurados, Katia iba a empezar por Giacomo Bocchio, sin embargo, su rostro cambió totalmente y aprovechó la oportunidad para expresar sus sentimientos.

"Tengo un dolor en el corazón, tengo una astilla clavada porque me han contado que se está pasando a la fila de casados prontamente, una cosa que no me ha dejado dormir todas las noches, he estado escribiendo en mi pascualina llorando", dijo inicialmente.