¿Por qué Jorge Benavides votó a su hermano de "El wasap de JB"? Alfredo lo revela

29/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

"El wasap de JB" era uno de los programas cómicos más conocidos de la televisión peruana, pues contaba con un gran elenco entre el que destacaba Alfredo Benavides, quien fue despedido por su propio hermano, Jorge Benavides.

En una reciente entrevista con un conocido medio local, Alfredo contó el verdadero motivo por el cual fue separado del programa cómico que era emitido por Latina TV, antes de pasar a la programación de ATV, donde actualmente se emite bajo el nombre de "JB en ATV".

¿Porqué Alfredo fue expulsado?

Según la confesión del propio Alfredo, su salida del programa que le pertenece a su hermano se debió a que faltó a las grabaciones por irse de fiesta la noche anterior.

"Lo más locazo que hice alguna vez, perder mi trabajo. Fue la clasificatoria de Perú al mundial (Rusia 2018) y ese día yo fui a la casa de Jorge y vi el partido con Jorge y gritamos los goles de Farfán y todo, llorando de emoción", empezó contando Alfredo.

Luego, continuó contando que en todo momento trató de no salir en fotos o videos en la noche de fiesta, pero fue inevitable.

"Cuando estaba a punto de salir escuché una voz que mi cuñada y mi hermano (Jorge Benavides) dijeron: 'Mañana grabamos ah, te esperamos a las 9'. Llego a Barranco Bar (...) Llega el 'Zorro' Supe y se toma un selfie con Farfán (...) No aparecí en la grabación para nada", explicó.

Finalmente, añadió que no pudo mentirle a su hermano sobre el motivo de su ausencia a las grabaciones del programa, por lo cual terminó siendo despedido a los pocos días. "Me botó. No me llamó, me sacó", finalizó.

¿Porqué la 'chuecona' salió de "JB en ATV"?

En una reciente entrevista que Jorge Benavides brindó a un conocido medio local, se refirió a la salida de 'la chuecona' del programa que él dirige.

"Nos pidió un permiso de seis meses, viendo las circunstancias, creo que no va a regresar. Todavía no está nada dicho, depende de ella si quiere regresar al programa", expresó Jorge al diario El Popular.

En esa misma línea, dijo que en un inicio Fátima había pedido permiso por algunos meses debido a una infección bacteriana en su pierna, por la que sería sometida a cirugía, pero que después de eso no habló sobre su regreso.

Es así que tanto Fátima Segovia como Alfredo Benavides fueron separados de los programas "JB en ATV" y "El wasap de JB", respectivamente, pues es bien sabido lo estricto que es Jorge Benavides cuando se trata de trabajo.