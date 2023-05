"¿Qué habrán apostado?": Policías realizan piques en las calles

03/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La Policía Nacional del Perú se encarga de velar por la seguridad ciudadana, sin embargo, un video generó la sorpresa de muchas personas al ver cómo un par de vehículos de esta institución realizaban, al parecer, una actividad ilegal para muchos.

¿Qué pasó con la policía?

La publicación realizada por la cuenta de @bikerbetytobull, en la plataforma asiática de TikTok, causó revuelo al mostrar cómo un policía se para al medio de dos vehículos, levanta la mano y al dejarla caer los autos arrancan a gran velocidad, seguido de dos motocicletas. Además, los autos dejan encendidas sus sirenas, las cuales llamaron la atención de los vecinos de la zona.

Las voces de las personas que grabaron la polémica escena dicen "piques, son piques", pero otros seguidores de las redes sociales tratan de defender a los policías señalando que tal vez se trataría de una campaña o inicio de un operativo en las calles de Lima. Asimismo, se desconoce la hora y fecha exacta de lo ocurrido, pero igual el video se volvió tendencia en distintos medios de comunicación.

¿Qué dijeron los seguidores ante el video viral?

Como era de esperarse el video generó cientos de visitas y miles de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse indignados por la actividad que realizaban la policía a altas horas de la noche, mientras que otros tomaron con buen humor la peculiar escena.

"En Perú nunca te aburres", "o no, llamen a la policía", "después dicen que los piques ilegales son con motos", "directo a inspectoría", "imagínate vivir en Europa y perderte de eso", "qué rápidos jajaj como siempre", "para eso si corren rápido, pero cuando se les llama para una denuncia ni sus humos", "atrás están que lo siguen las moto lo pararán", "eso ya lo vi en rápidos y furiosos 5 al final Brian le gana a Toretto", "¿me dices qué hay un multiverso de Rápidos y furiosos 5"?", "están apostando la gaseosa que se ganaron en una intervención", "es para ver quien le dice al comisario que no sacaron para el finde", "es enserio.. ahhh, pero cuando los buscas no hay gasolina dicen jajajaja solo queda reír", fueron algunas de las principales reacciones en el video publicado en la red social de TikTok.

¿Qué son los piques?

Los llamados "piques" son considerados por muchos como una peligrosa práctica al volante de automóviles y motocicletas, prohibidos en espacios no diseñados para tal fin.