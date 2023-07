Sinéad O'Connor: Muere cantante irlandesa conocida por su interpretación de 'Nothing Compares 2 U' a los 56 años

26/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante irlandesa Sinéad O' Connor, conocida por interpretar su propia versión de la canción 'Nothing Compares 2 U', falleció este miércoles, 26 de julio, a los 56 años de edad.

Triste pérdida

Mediante un comunicado, los familiares de la cantante anunciaron la partida de la recordada cantante, pidiendo también se respete su privacidad ante el difícil momento que están atravesando.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinead. Su familia y amigos están devastados y piden privacidad en este momento tan difícil", indicó la familia en un comunicado difundido por el medio RTE.

Como se sabe, Sinéad era madre de cuatro hijos, de los cuales uno de ellos se suicidó en 2022. Esto causó que la artista finalizara su carrera musical con el objetivo de recuperar su salud y bienestar. Cabe precisar que, antes de la muerte de su menor hijo, O'Connor publicó unos tweets referidos a él, llamándolo "el amor de mi vida, la luz de mi alma, éramos un alma en dos mitades".

Trayectoria musical

La artista, conocida también por expresar de manera abierta sus puntos de vista sociales y políticos, publicó a lo largo de su trayectoria musical un total de diez álbumes. Ello, le permitió tener un lugar dentro de la industria musical como una de las mejores en el pop y rock alternativo, no solo por la potente voz y composiciones, sino por sus mensajes de activismo feminista, antiracismo, desamor y contra el abuso infantil.

Una de ellas es 'The Emperor's' New Clothes', canción basada en una crítica social sobre la complicada relación que lleva una joven de 21 años, quien se encuentra embarazada. Una de sus canciones con temática feminista es 'No Man's Woman', el cual revela que no quiere ser la mujer de ningún hombre debido a que este "puede mentirte, tomar tu alma y hacerte miserable por tanto dolor".

Sin embargo, el tema que marcó su éxito musical fue la versión propia que hizo de 'Nothing Compares 2 U' del cantante Prince. La canción estuvo en el primer lugar durante 1990 y logró obtener diferentes premios Grammy, ganando incluso el premio en MTV como 'Mejor video musical'.

No cabe duda que, Sinéad O'Connor ha sido una de las cantantes más importantes de la década de los noventa, sobre todo por su gran interpretación de 'Nothing Compares 2 U'. La noticia de su muerte a los 56 años de edad ha causado conmoción en el mundo musical.