Stiven Franco de La Bella Luz vive momento incómodo con fan que le exigió foto

Durante un concierto, Stiven Franco, cantante de La Bella Luz, se topó con una fan que insistió demasiado por una foto. Su gesto de incomodidad no pasó desapercibido.

04/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 04/10/2025

El cantante Stiven Franco, integrante de la orquesta de cumbia La Bella Luz, fue protagonista de un incómodo momento cuando una fan le exigió una foto. El incidente se viralizó en TikTok y generó todo tipo de reacciones por la insistencia de la seguidora, que no respetó el espacio personal del artista.

Todo ocurrió el último viernes 3 de octubre, durante una presentación de La Bella Luz en Tacna. Según se ve en el video publicado en TikTok por el usuario jheycaps.tacna, Stiven Franco se encontraba en el escenario mientras la mujer intentaba acercarse para pedirle un selfie.

En las imágenes se observa cómo la fan hace gestos y señales para que el cantante acceda a su petición. Sin embargo, Stiven Franco, tras considerar que ya había dedicado tiempo suficiente para la foto, decide retomar su lugar en la presentación.

La situación se complica cuando la seguidora le da un jalón del brazo, mostrando su insistencia. Ante la situación, el cantante refleja un gesto de incomodidad, pero finalmente accede a tomarse otra fotografía.

Tras el momento, personal del equipo de La Bella Luz interviene para acomodarle el saco a Stiven Franco, mientras la presentación continúa sin mayores inconvenientes.

@jheycaps.tacna Ya pé tia como lo va jalar a si al coqueto 🤨😂 @stivenfranco_08 #labellaluz #humor #cumbia #viral #fyp ♬ sonido original - djroman.ytsc

Reacciones en redes sociales

El clip, que rápidamente se volvió viral, superó las 400.000 visualizaciones y alcanzó más de 11.000 reacciones en TikTok. Los usuarios de la plataforma no tardaron en comentar sobre el comportamiento de la fan y la paciencia mostrada por Stiven Franco.

Entre los comentarios se podían leer opiniones como: "No se debe incomodar", "Demoró mucho para tomar una foto y quería otra porque no le gustó, al parecer, no fue la forma", "Ni que fuera obligación de ellos dar fotos gratis", y "Qué paciencia de Stiven".

Algunos cibernautas también cuestionaron la seguridad del evento, señalando que la falta de control permitió que la fan se acercara de forma tan insistente. "Muchos se ríen, pero yo veo una falta de respeto. En serio, ¿Cómo va a agarrarlo así? ¿Y la seguridad no hace nada?", escribió una usuaria.

Así, Stiven Franco quedó en el centro de atención tras el incómodo momento con la fan que le exigió una foto durante un concierto. La situación registrada en TikTok evidenció la insistencia de la seguidora y la paciencia del cantante de La Bella Luz, lo que generó todo tipo de reacciones entre los usuarios de la plataforma.

