Susan León reveló que fue llamada para casting en Televisa: "Fue una parte de mi vida terrible"

La exparticipante del programa concurso "El Gran Chef: Famosos", Susan León, asistió al programa de Carlos Carlín, 'Carlín en la red" y reveló que alguna vez fue convocada por Televisa para realizar el casting de una telenovela. Sin embargo, fue una experiencia muy dura para ella.

La exmodelo aseguró para 'Carlín en red' que ella ya venía realizando películas en el país charro, pero cuando le llamaron a Televisa para grabar una telenovela le pedían que se nacionalizara mexicana.

"Quedé en la novela y no había hecho lo principal: los papeles [documentos]", reveló para el programa de Carlos Carlín.

Susan León contó que la nacionalización fue una de las razones por las que no quedaría para ese casting, aunque luego revelaría, una más.

"Yo no me quería nacionalizar mexicana, yo tenía todo un rollo, que si yo he sido miss Perú cómo voy a ser mexicana", señaló.