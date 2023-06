Wendy Guevara revela su gusto por Nicola Porcella: ''Me gusta, es guapo''

Nicola Porcella viene causando polémica tras su participación en el reality ''La casa de los famosos'' de Telemundo, sobre todo porque ahora, el modelo y la influencer Wendy Guevara se han vuelto en una de las duplas más queridas del programa mexicano.

A través de Tiktok, se están viralizando pequeños fragmentos del reality, por lo que más de un seguidor se encuentra maravillado con la presencia del modelo peruano dentro del reality e incluso, hay quienes piden que el supuesto romance entre Nicola y Wendy Guevara se concrete.

Durante la competencia de famosos, el excapitán de ''Las cobras'' en ''EEG'', intentó robarle un beso la popular influencer y cantante trans, lo cual ha generado que sus compañeros lo vacilen a diario.

Sin embargo, la influencer decidió responder al respecto y reconoció que el modelo le parece guapo y le gusta, pero sería muy pronto decir que se encuentra enamorada de él.

"Todo lo que hacemos aquí es de broma, o sea sí me gusta y está bonito, pero no estoy como: 'Wey, quiero algo con Nicola'... O sea es de broma, no soy tan pende... en dos días", señaló.