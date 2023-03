Áncash: Chofer de mototaxi muere calcinado tras chocar con bus en Casma

05/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La madrugada de este domingo 05 de marzo ocurrió un hecho catastrófico. Al promediar las 3 a.m. se registró un accidente en el kilómetro 380 de la Panamericana Norte que alertó a los pobladores de la ciudad de Casma, ubicada en el departamento de Áncash. Una mototaxi impactó contra un bus de doble cabina, producto de este infortunio, ambos vehículos se incendiaron y, según la Policía Nacional del Perú, el conductor de la motocicleta de tres ruedas falleció calcinado.

Un informe preliminar compartido en Facebook por la Comisaría Sectorial PNP Casma detalla que el bus perteneciente a la empresa Turismo Cavassa partió desde la ciudad de Tambogrande, ubicada en el departamento de Piura, rumbo a Lima. Sin embargo, el vehículo no llegó a su destino, pues una mototaxi de placa 2840-5F se cruzó en su camino y ambos medios de transporte se incendiaron en el acto.

Según testigos, los pasajeros que se encontraban en el interior del bus de la empresa Turismo Cavassa tuvieron que romper las lunas para escapar del vehículo y no morir calcinados. Sin embargo, miembros del Serenazgo aseguran que todas estas personas no corrieron con la misma suerte, pues el pánico impidió la huida de muchos. A pesar de ello, aún no se ha comunicado más pérdidas humanas.

Hasta el kilómetro 380 de la Panamericana Norte llegó la unidad de bomberos 156 de Casma para poner a todas las víctimas del accidente a buen recaudo. A pesar de su rápido accionar, nada pudieron por el conductor de la mototaxi, pues falleció en el acto y quedó irreconocible. Hasta el momento, no se ha podido conocer su identidad para dar con el paradero de sus familiares.

Pasajeros de bus lograron escapar a tiempo

Conductor detenido

El informe preliminar compartido en Facebook por la Comisaría Sectorial PNP Casma también detalla que dentro del bus de placa F1W-962 se encontraban aproximadamente 50 pasajeros a bordo. En tanto, el conductor de la empresa Turismo Cavassa, identificado como Héctor Gastón Gutiérrez Huamán, quedó detenido mientras se investigan los hechos que causaron el trágico accidente. Se espera la presencia de la Fiscalía para revisar ambas cabinas del bus.