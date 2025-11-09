Enfermera arequipeña pierde todos sus ahorros tras caer en estafa con falso crédito del BCP

09/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Rosy Huamaní Consa, una enfermera natural del distrito de Corire, en Arequipa, jamás imaginó que una simple llamada telefónica la dejaría sin dinero en su cuenta bancaria.

La profesional respondió a un supuesto asesor del Banco de Crédito del Perú (BCP) que le ofrecía un crédito inmediato de cinco mil soles. En cuestión de minutos, su cuenta fue vaciada sin que ella proporcionara claves, contraseñas o códigos. Solo entregó su número de DNI.

"Me pidió mi número de documento, nada más. No habían pasado ni dos minutos cuando me llega la alerta de fraude", relató la víctima.

La nueva modalidad: el vishing

Según la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Divincri), este tipo de estafa forma parte de una peligrosa modalidad de ciberdelincuencia conocida como vishing, en la que los delincuentes se hacen pasar por empleados de instituciones confiables, como bancos o empresas reconocidas.

El coronel César Rojas Durán, jefe del área de Inteligencia de la Divincri, explicó que se trata de una variación del phishing, pero realizada mediante llamadas telefónicas.

"Usan los datos que las personas dejan en páginas web o los consiguen al azar. En la conversación logran que la víctima revele su saldo o información confidencial", señaló el oficial.

Las cifras son alarmantes. Desde inicios de 2025, se han reportado más de 2.000 denuncias por delitos informáticos en el país, aunque solo 493 casos fueron resueltos, según datos de la Policía.

Entre las estafas digitales más comunes destacan el phishing, el doxing (robo de datos personales para extorsionar) y los fraudes por WhatsApp y Facebook, donde los criminales ofrecen empleos falsos, productos inexistentes o se hacen pasar por familiares.

Inteligencia artificial y chips ilegales: el nuevo rostro del fraude

El fiscal adjunto Eder Salas Flores, de la Fiscalía de Ciberdelincuencia, advirtió que la venta ilegal de chips prepagos facilita el accionar de los delincuentes.

"Los ciberdelincuentes no usan líneas registradas a su nombre. Compran chips en el mercado negro, muchas veces a nombre de personas que viven en zonas rurales o alejadas, lo que dificulta rastrearlos", explicó.

Los expertos alertan que el uso de inteligencia artificial ha elevado el nivel de sofisticación de las estafas. Hoy, es posible clonar voces para simular llamadas de familiares o ejecutivos bancarios. Incluso se han detectado casos en los que los delincuentes solicitaron préstamos utilizando grabaciones falsas.

Ante este panorama, la Policía Nacional del Perú (PNP) recomienda no brindar datos personales por teléfono, evitar abrir enlaces sospechosos, mantener actualizados los aplicativos bancarios y crear contraseñas seguras que no incluyan fechas de nacimiento o nombres de familiares.

Asimismo, exhortan a la población a desconfiar de cualquier oferta fácil o llamada que prometa créditos inmediatos, ya que podrían ser el inicio de una estafa telefónica con graves consecuencias económicas.