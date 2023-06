Junín: Niña de 6 años entre la vida y la muerte al ser aplastada con estructura metálica de de su colegio

Un niña de 6 años fue víctima de un terrible accidente luego de que una estructura metálica dentro de su colegio le cayera encima y resulta aplastada en Huancayo. La menor de edad se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte tras sufrir este lamentable incidente en Junín.

Los hechos tuvieron lugar en la I.E. Nº 30168 Señor de Los Milagros, cuya directora no querría asumir la responsabilidad del hecho y la atribuiría a los padres de familia. Ante ello, la madre de la víctima se comunicó con Exitosa y dio mayores detalles del estado de salud de su menor hija.

"Mi hijita está luchando entre la vida y la muerte, está grave. Me dijo el doctor que está destrozada, necesita cuatro unidades de sangre. Por eso, estoy pidiendo que me ayuden, alguien de buena voluntad que me pueda donar sangre, yo estaría inmensamente agradecida", declaró a nuestro medio.