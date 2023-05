Laura Bozzo se indigna por coronación de Camila Parker: "Diana, la única reina de corazones"

07/05/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La coronación de Carlos III y su esposa, Camila Parker, ha generado más de un comentario negativo. La conductora de televisión, Laura Bozzo, se pronunció al respecto y dudo en criticar el ascenso de la nueva reina del Reino Unido.

La pareja real ha sido fuertemente cuestionada desde sus inicios por los supuestos rumores de una infidelidad por parte del actual rey hacia su fallecida exesposa, 'Lady Di'. Las controversias provocaron que el último sábado, con la ceremonia de los nuevos monarcas, más de uno mostrara su indignación.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de 'Que pase Laura' compartió un post con un sentido mensaje en que el manifestaba su admiración hacia la fallecida Princesa Diana por "enfrentar a una monarquía podrida". Además, resaltó su valentía por haber alzado la voz cuando se enteró del supuesto engaño del rey Carlos III.

"Pudiste hacerte la tonta, ignorar que sabías que Carlos tenía a Camila como amante, pero no. Te revelaste. Ejemplo para las mujeres, alzaste la voz si no lo hueras hecho, como tantas que se hacen las que no saben nada, hoy serías la reina", es parte de lo que se lee en su post.

Asimismo, mencionó que el mundo le rinde homenaje a la anterior 'Princesa de Gales' y siempre será considerada como "nuestra reina". Al respecto, los usuarios se mostraron a favor del comentario de Bozzo y compartieron sus similares opiniones.

"Muy cierto lo q dice Laura yo no aceptó a reina nueva , para mí la única y verdadera Reina es Díana la legítima", "Cierto, prohibido olvidar a la Princesa Diana. EPD", "Para mí la REINA es Diana !! , muy de acuerdo contigo", son algunos de los comentarios de la publicación.

Laura Bozzo rechaza a Camila Parker como reina

La conducta de 'Que pase Laura' mostró su rechazo hacia la nueva reina de Reino Unido, Camila Parker, quien asumió dicho cargo el último sábado.

No fue el único post

Sin embargo, Laura Bozzo también decidió compartir un video recopilatorio de algunas de las más memorables acciones de la Princesa Diana durante la etapa en la que fue miembro de la monarquía.

Así pues, agregó que la coronación de Carlos III y Camila Parker solo le hizo recordar todo el daño que provocaron en la vida de la madre de Harry y William. Además, en relación con una de las frases icónicas de la antigua princesa, confirmó que "Dina (es) la única reina de corazones".

De esta manera, la conductora de televisión compartió más de un post respecto a la coronación de los nuevos reyes de Reino Unido, suscitada el último sábado 6 en Abadía de Westminster.