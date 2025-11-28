Piura: Balean a candidato a diputado dentro de su coche. Sospechan venganza por denunciar corrupción policial

28/11/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La ciudad de Piura se encuentra conmocionada tras el asesinato del abogado Percy Ipanaqué Navarro, quien fue atacado a balazos por presuntos sicarios la tarde del viernes 28 de noviembre.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:50 p.m., cuando el jurista conducía su vehículo en dirección al cementerio Mapfre, en la carretera hacia el caserío Miraflores. Testigos señalaron que dos motocicletas interceptaron el automóvil y abrieron fuego a quemarropa, provocando su muerte inmediata.

El crimen ha generado indignación en la comunidad jurídica. El decano del Colegio de Abogados de Piura, Hernán Ruiz Díaz, condenó el asesinato y exigió una investigación exhaustiva.

La Policía no descarta ajuste de cuentas o venganza

Ipanaqué Navarro era un conocido abogado penalista y candidato a diputado por el partido Juntos por el Perú. Su trayectoria profesional lo había vinculado a casos mediáticos, incluyendo la defensa de clientes en procesos de alto perfil.

Una de las hipótesis más fuertes sobre el móvil del crimen apunta a una posible venganza : el abogado había denunciado a efectivos policiales por un "sembrado" de pruebas contra uno de sus patrocinados, logrando corroborar el delito y exponiendo responsabilidades dentro de la institución.

Ola de violencia en Piura

El asesinato de Ipanaqué se suma a una serie de crímenes registrados en menos de 24 horas en la región. La noche anterior, un expolicía que trabajaba como taxista fue acribillado en el A.H. Cossío del Pomar, mientras que horas después un joven universitario fue baleado en el A.H. Ciudad del Niño. Con estos hechos, Piura contabiliza tres muertes violentas en un solo día, encendiendo las alarmas de la población.

Vecinos y líderes sociales han expresado su temor y exigido medidas inmediatas. Además, reclamaron la presencia del presidente José Jerí y la declaratoria de un estado de emergencia para frenar la ola de sicariato que golpea a la región.

Investigación en curso

La Policía Nacional recogió seis casquillos de bala en el lugar del ataque y no descarta que se trate de un ajuste de cuentas. Sin embargo, familiares y allegados del abogado rechazaron esta hipótesis y pidieron que se investigue con seriedad, considerando que el crimen podría estar vinculado a ataques contra líderes sociales y figuras políticas de la región.

El asesinato de Percy Ipanaqué Navarro refleja la creciente inseguridad en Piura y la vulnerabilidad de figuras públicas frente al sicariato. La población exige respuestas inmediatas y acciones concretas del Gobierno para frenar una violencia que, en menos de un día, ha cobrado tres vidas y dejado a la región en estado de alarma.