Sismo en Junín: A seis asciende la cantidad de fallecidos por el temblor de magnitud 5.1

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nueva víctima mortal se registra en la región Junín, a consecuencia del sismo de magnitud 5.1 con epicentro en la provincia de Chupaca. De esta manera, a seis ascienden los fallecidos por el movimiento telúrico.

La lamentable confirmación fue revelada durante la llegada del primer ministro, Luis Arroyo, y del titular de Defensa, Amadeo Flores, al centro poblado de Pumpuya, ubicado en el distrito de Chongos Bajo, una de las localidades más devastadas por el fuerte temblor.

🔴🔵 #EnDefensaDeLaVerdad 👨‍⚖️ | El colaborador de Exitosa en Junín, Juan Crispín, dio a conocer que se confirmó que hay una nueva víctima mortal que se sumó a los cinco fallecidos tras el sismo de 5.1 en Chupaca, de acuerdo con las autoridades.



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Coordinación entre el Gobierno y autoridades regionales para atender la emergencia

Tal como lo anunció a tempranas horas en Exitosa el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Luis Enrique Vásquez Guerrero, una comitiva del Gobierno llegó a Junín para monitorear in-situ los daños materiales y afectaciones a la vida y salud, a fin de brindar la ayuda necesaria en coordinación con el Gobierno Regional de Junín.

En ese sentido, el gobernador regional, Zósimo Cárdenas, brindó un balance sobre las consecuencias que viene dejando el temblor. Como se recuerda, se viene registrando 21 heridos, más de 300 damnificados, una persona desaparecida, 48 viviendas destruidas y 18 con daños.

Así como se reportan dos hospitales con daños estructurales y en carreteras, una de las principales demandas de la población es la falta de la reconexión del servicio eléctrico, problemática que les impide comunicarse con sus familiares y amistades, debido al difícil acceso para llegar a Pumpuya.

Las autoridades presentes manifestaron que articularán acciones de inmediato para atender a las personas damnificadas y continuar con las labores de rescate, mientras se continúa con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para determinar el impacto total de la emergencia,

No obstante, la población afectada intenta recuperar sus pertenencias y exige atención con mucha mayor celeridad, ante la posibilidad que puedan registrarse réplicas de mayor intensidad.

Labores que viene desarrollando el Ejecutivo

Tras el sismo ocurrido en Junín, el Ministerio del Interior informó través de un comunicado publicado este domingo19 de julio, que la Policía Nacional del Perú ha movilizado más de 250 efectivos de las Unidades de Servicios Especiales, Emergencia, Rescate, Policía Canina, Sanidad y otras unidades especializadas, a fin de encontrar a más sobrevivientes y brindar asistencia a las personas damnificadas.

De igual manera, comunicó que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ha desplegado más de 50 efectivos y 10 unidades para, en conjunto con el personal policial, atender la emergencia con la remoción de escombros, evacuación de personas afectadas y atención prehospitalaria.

Por su parte, el Ministerio de Salud informó más temprano el desplazamiento de dos ambulancias del SAMU Huancayo, 10 brigadistas y un Puesto Médico de Avanzada para brindar atención oportuna a la población afectada.

Asimismo, reportó que un equipo especializado de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) se desplazó hacia Huancayo para fortalecer las acciones de respuesta y garantizar la continuidad de los servicios de salud.

Desde las entidades del Ejecutivo reafirman su compromiso para atender a la población de la afectada, tal como lo hicieron hace menos de un mes cuando ocurrió el doble terremoto en Venezuela.