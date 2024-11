Omar Neyra destaca beneficios de los genéricos intercambiables: "La burocracia no es más importante que la vida"

En diálogo con Exitosa, Omar Neyra, especialista en temas de salud, resaltó la urgencia de facilitar el ingreso de medicamentos genéricos intercambiables de calidad al país. Durante la entrevista, enfatizó que la vida de los ciudadanos debe estar por encima de cualquier procedimiento burocrático. Esta declaración se dio en el contexto del debate sobre un nuevo dictamen que podría agilizar la importación de este tipo de productos desde el extranjero.

Neyra destacó que los medicamentos genéricos intercambiables son una alternativa económica y segura para los pacientes que no pueden acceder a fármacos de marca.

"Es fundamental que se garantice su calidad, pero también que estos productos lleguen a tiempo a las personas que los necesitan. La burocracia no puede ser un obstáculo cuando hablamos de salvar vidas,", afirmó el especialista.

Según explicó, los genéricos intercambiables cumplen con los mismos estándares de calidad, seguridad y eficacia que los medicamentos de marca, pero son significativamente más accesibles. Por ello, consideró indispensable que las autoridades promuevan medidas para facilitar su disponibilidad en el mercado nacional ya que esto depende de la decisión de la mayoría de parlamentarios.

Neyra también abordó los efectos de las regulaciones excesivas en el sistema de salud. Indicó que los procedimientos burocráticos pueden retrasar la entrada de medicamentos esenciales al país, lo que afecta a miles de personas que dependen de ellos para tratar enfermedades crónicas o emergencias.

"La salud no puede estar subordinada a papeleos interminables. Necesitamos un sistema que priorice la vida de las personas y no procesos administrativos que terminan siendo perjudiciales, cuando algo no funciona necesitas cambiar y esta es la propuesta de ley", declaró Neyra.