Ica: Protestas en contra del gobierno se realizaron sin disturbios

Las manifestaciones en el marco de la tercera 'Toma de Lima', el pasado 18 de Julio en la ciudad de Ica, se realizaron de manera ordenada y pacífica. Los protestantes mostraban su rechazo al gobierno de Dina Boluarte y solicitaban el cierre del Congreso. No se presentaron disturbios ni actos violentos en las marchas, que recorrieron parte de las calles y avenidas de la ciudad.

Tampoco se presentaron bloqueos en carreteras y el transito se mantuvo de personas se mantuvo forma normal y los negocios operaron sin ningún problema.

"Convocamos a toda la población peruana, que realmente quiere al Perú, a la Plaza Bolognesi hoy a las 4 de la tarde. No se queden en la casa, no seamos indiferentes, seamos solidarios. No podemos ser indiferentes ante tantos muertos" aclamaba uno de los manifestantes previo a la marcha.