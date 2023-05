Bebé acuchillado en Iquitos: PJ ordena 7 meses de prisión preventiva contra los padres del menor fallecido

23/05/2023 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas de la Corte Superior de Loreto ordenó este martes, 23 de mayo, siete meses de prisión preventiva contra Jesús Bautista y Vanessa Cachique, investigados por el asesinato de su menor hijo de 10 meses de edad, en el puente Nanay. Ambos serán investigados por el presunto delito de homicidio en la modalidad de sicariato.

Según la información brindada por el Poder Judicial, a través de sus redes sociales, señaló que ambos permanecerán en un centro reclusorio hasta el 22 de diciembre del 2023.

🔴#LoÚltimo Corte Superior de Loreto ordena siete meses de prisión preventiva contra Jesús Bautista y Vanessa Cachique por el asesinato de su menor hijo de 10 meses de edad pic.twitter.com/0Rs6rts7vQ — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 24, 2023

¿De qué se les acusa?

A Jesús Bautista, se le acusa de haber ordenado el asesinato de su hijo, mientras que a la madre Vanesa Cachique, se le acusa de ser la cómplice primaria.

Como se recuerda, el Ministerio Público tomó la decisión de solicitar 18 meses de prisión preventiva después de que Jesús Bautista y Vanesa Cachique cumplieran 72 horas de detención preliminar debido a las contradicciones en su relato de los hechos sobre cómo fue la muerte de su menor hijo, lo cual llamó la atención de los investigadores de la Policía.

"Esta medida tiene por finalidad asegurar la presencia de los imputados durante el proceso hasta la expedición de la sentencia, por lo que el plazo mencionado se encuentra justificado", se lee en el pedido de la Fiscalía de prisión preventiva.

Contradicciones en el relato de los padres

Según sus declaraciones, la noche del pasado 6 de mayo, ambos fueron interceptados en medio del puente Nanay por dos delincuentes a bordo de una motocicleta; pero como se resistieron al robo, acuchillaron al bebé, quien dejó de existir después de cinco días de agonía.

Aseguraron que los hampones se dieron a la fuga con dirección a la playa que está por la Av. La Marina. Pero para llegar hacia ese punto, los atacantes habrían tenido que salir por el mismo lugar donde ingresó la pareja. Sin embargo, la policía informó que el vigilante de la zona desestimó la versión de los padres, pues no hubo movimiento de alguna moto o persona con las características descritas por los denunciantes.

"Manejamos la hipótesis que ha habido un problema entre ambos y por casualidad, o cuestiones de ellos, se ha suscitado esa situación o simplemente han coincidido en cometer ese delito", reveló el general PNP Héctor Bernal, jefe de la IV Macro Región Policial Loreto.

La madre acusa a Jesús Bautista de planear la muerte de su bebé

Por otro lado, Vanesa Cachique acusó a su pareja de mandar matar a su hijo para no hacerse cargo de la pensión de alimentos, pero inmediatamente, Jesús Bautista, negó las acusaciones en su contra.

"Por qué no me mataron a mí, si querían matarme a mí lo hubieran hecho. Yo sé que tú has matado a mi hijo para no darme la pensión, yo sé. Para que te vayas con tu mujer que tienes en Lima. No sé por qué los habrás hecho", gritaba Vanesa Cachique.