JNJ "no podría funcionar" si prospera la destitución e inhabilitación contra miembros, explica su abogado

En entrevista a Exitosa, el abogado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Samuel Abad, explicó que dicho organismo "no podría funcionar" si es que prospera la posibilidad de destitución e inhabilitación por 10 años contra sus miembros; ello debido a que "dentro de los suplentes hay por lo menos dos que tienen más de 75 años", argumento utilizado por los congresistas para el retiro de los jueces.

Durante diálogo con Pedro Paredes para Exitosa Perú, la defensa legal agregó que procedimientos disciplinarios que se siguen, por ejemplo frente a Patricia Benavides, quedarían "totalmente desactivados" de aprobarse las medidas contra los magistrados de la JNJ en el Pleno del Congreso.

"Sí llega a prosperar esta posibilidad de destitución e inhabilitación la Junta no podría funcionar. Se dice que los suplentes asumirán la función que hoy tienen los titulares y eso no es exacto, porque al menos dos de ellos también tienen más de 75 años. (...) Llegaríamos a una situación en la que los procedimientos disciplinarios en trámite, por ejemplo, el que se lleva en contra de Patricia Benavides no podría culminar y quedaría totalmente desactivado", dijo a nuestro medio.