Nadine Heredia: PJ rechaza pedido de la exprimera dama para viajar a Colombia

El Poder Judicial (PJ) se pronunció a través de sus redes sociales y señaló que rechazan el pedido que realizó la esposa del expresidente Ollanta Humala, Nadine Heredia, para que pueda realizar un viaje a Medellín, Colombia, para un examen médico, debido a un incumplimiento de reglas de conducta.

"Juez Richard Concepción Carhuancho no acepta comunicación de #NadineHeredia para ausentarse del país del 29 de junio al 2 de julio y viajar a Medellín (Colombia) para someterse a un examen médico. (...) El magistrado señala que los motivos de salud que invoca la acusada ex primera dama para salir del país no están debidamente justificados en el Informe Médico presentado", se lee en la publicación realizada en la cuenta de Twitter de la institución.