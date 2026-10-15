Quinto Juzgado pide que se exonere de multa a los ciudadanos cuyas mesas no se abrieron en la primera vuelta presidencial

15/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Quinto Juzgado Constitucional de Lima emitió una resolución que ordena exonerar del pago de multas electorales a los ciudadanos de la capital. Como se sabe, estos votantes no lograron sufragar en la primera vuelta presidencial debido a diversos problemas logísticos y demoras en la apertura de las mesas de votación.

En esa línea, la instancia judicial desestimó el pedido de amparo presentado por el alcalde Renzo Andrés Reggiardo. El burgomaestre buscaba anular un acuerdo del Jurado Nacional de Elecciones y convocar comicios complementarios

#Urgente Tribunal Constitucional ordena que se exonere de multa a los ciudadanos de Lima cuyas mesas no se abrieron en la primera vuelta presidencial por problemas logísticos en la ONPE. El TC desestima el pedido del alcalde Renzo Reggiardo de anular la resolución del JNE que rechazó el pedido de convocar elecciones complementarias en razón a que hay sustracción de materia pues ya hay hechos consumados en el proceso electoral. — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) October 15, 2026

Exoneración de multas para ciudadanos

El fallo determina que se presentaron inconvenientes operativos que perjudicaron a los electores. Ante ello, el juzgado precisó los límites de la facultad sancionadora del Estado frente a los ciudadanos que quedaron omisos al voto por situaciones externas.

"No resulta razonable que, el Estado sancione, por igual a quienes omitieron su voto por opción de la misma forma que a quienes fueron impedidos de votar por una restricción logística donde hay responsabilidad de la Administración", señaló la resolución del 5.° Juzgado Constitucional.

Cabe mencionar que el documento, fechado el 2 de octubre de 2026, marca la diferencia entre el ausentismo histórico y la imposibilidad material de emitir el sufragio. Por este motivo, la judicatura obliga a las entidades correspondientes a asumir las consecuencias de sus propias restricciones operativas y no penalizar todos los retrasos.

El dictamen requiere establecer protocolos de fiscalización más estrictos en para los siguientes comicios. Con esta directriz se busca garantizar el derecho de participación ciudadana y asegurar la no repetición de eventos que impidan a los electores ejercer su derecho de manera regular.

Rechazo al recurso de Renzo Reggiardo

Por otro lado, la sentencia abordó el expediente 07299-2026-0-1801-JR-DC-11 sobre el proceso de amparo interpuesto contra las autoridades electorales. En dicho trámite, el demandante dejar sin efecto el acuerdo emitido el 23 de abril del 2026 para forzar un nuevo llamado a las urnas.

No obstante, el órgano jurisdiccional declaró fundada la excepción de falta de legitimidad, deducida por el procurador del Jurado Nacional de Elecciones. En consecuencia, se resolvió excluir formalmente a Renzo Andrés Reggiardo de la demanda, frenando su intención de revertir el cronograma.

De este modo, la decisión concluye el debate sobre la repetición del proceso electoral en las jurisdicciones de Lima Metropolitana observadas. El caso define la pauta de atención sobre las multas por omisión de sufragio cuando existen pruebas de responsabilidad administrativa en la gestión de las mesas.