Diputados oficialistas y opositores protagonizaron un violento enfrentamiento en pleno Parlamento de Armenia

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un enfrentamiento entre diputados oficialistas y opositores desató el caos en el Parlamento de Armenia este jueves 29 de octubre. Lo que comenzó como un intercambio de acusaciones durante una sesión legislativa terminó en una pelea física que obligó a interrumpir las actividades de la Asamblea Nacional.

Discusión política terminó en golpes y lanzamiento de una silla

El incidente involucró a representantes del partido gobernante Contrato Cívico y de la agrupación opositora Armenia Fuerte. La discusión se intensificó cuando el diputado oficialista Tarón Chajoián exigió al dirigente opositor Narek Karapetián que ofreciera disculpas por unas polémicas declaraciones de un familiar durante la campaña electoral de junio.

Karapetián respondió inicialmente desde su asiento, pero luego se acercó a la tribuna, donde se sumaron otros parlamentarios. En medio de la creciente tensión, los legisladores comenzaron a empujarse y lanzarse golpes, convirtiendo el recinto en escenario de una batalla campal.

De acuerdo con los reportes difundidos por medios locales, uno de los representantes llegó a lanzar una silla hacia el grupo contrario. Las imágenes del incidente evidenciaron la magnitud del enfrentamiento entre los integrantes de ambas bancadas.

La situación obligó a declarar un receso en la sesión. Sin embargo, la confrontación no terminó dentro del hemiciclo, pues continuó en los pasillos del Parlamento, donde agentes de seguridad y representantes de otras agrupaciones políticas intentaron separar a los involucrados.

🇦🇲 An Armenian parliament session turned into a brawl between deputies Lawmakers in Armenia engaged in an all-out brawl in the middle of a parliamentary session between representatives of the ruling party and the opposition. MPs even threw a chair at each other. https://t.co/qK96k3accn October 29, 2026

Diputado terminó herido y primer ministro reaccionó

La violencia registrada en el recinto legislativo también dejó consecuencias físicas. Cuando una ambulancia llegó al Parlamento, uno de los diputados de la oposición presentaba sangrado en la nariz.

Tras lo ocurrido, Armenia Fuerte acusó al partido gobernante de provocar el conflicto y cuestionó que no se hubiera declarado una pausa apenas comenzó el enfrentamiento.

Por su parte, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, defendió a los parlamentarios oficialistas y rechazó las agresiones contra los representantes elegidos. "Nadie puede levantarle la mano a un diputado", manifestó el jefe del Gobierno, quien también sostuvo que "todo tiene un límite".

En paralelo, las tensiones políticas se producen en un contexto de debate sobre una eventual reforma constitucional. Pashinián no descartó que el oficialismo y la oposición puedan llegar a acuerdos para convocar un referéndum relacionado con la modificación de la Carta Magna y el proceso para alcanzar la paz definitiva con Azerbaiyán.

La pelea en el Parlamento armenio expuso la creciente confrontación entre las fuerzas políticas del país. El incidente obligó a suspender una sesión legislativa y motivó la intervención de seguridad, mientras las acusaciones cruzadas entre oficialistas y opositores volvieron a evidenciar las dificultades para mantener el diálogo político.