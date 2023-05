Inundaciones en Italia dejan 8 muertos y obligan a anular GP de F1

17/05/2023 / Exitosa Noticias / Mundo



Las inundaciones en la región de Emilia-Romaña, al norte de Italia, han provocado al menos ocho muertos y han obligado a cancelar el Gran Premio de Fórmula 1 programado para este fin de semana en esa zona.

La vicepresidenta de Emilia-Romaña, Irene Priolo, informó a los medios de comunicación que el número de víctimas ha aumentado a ocho, después de que las autoridades inicialmente reportaran cinco fallecidos. Además, el presidente regional, Stefano Bonaccini, mencionó que hay numerosas personas desaparecidas.

Las intensas lluvias en la zona han causado inundaciones en las calles de varias localidades, dejando a muchos residentes atrapados y obligándolos a refugiarse en los tejados de sus casas. Según el ministro de Protección Civil, Nello Musumeci, alrededor de 50,000 personas se quedaron sin electricidad y aproximadamente 5,000 fueron evacuadas con la ayuda de lanchas neumáticas y helicópteros.

Musumeci señaló que este fenómeno de "tropicalización" proveniente de África está afectando a Italia, y agregó que las cosas no serán como antes. Los residentes afectados también expresaron su temor ante la situación excepcional que están viviendo.

En la noche del martes al miércoles, los residentes cerca de Forli, donde se encontró la primera víctima mortal, tuvieron que escapar con el agua llegando hasta el pecho. El alcalde de Forli, Gian Luca Zattini, describió la situación como el fin del mundo en un mensaje en Facebook.

Además de las consecuencias trágicas, las inundaciones también han tenido un impacto en el ámbito deportivo. El Gran Premio de Fórmula 1 programado en Emilia-Romaña ha sido cancelado debido a la situación. El promotor de la Fórmula 1, Formula One, anunció en un comunicado que, tras conversaciones con las autoridades competentes, se tomó la decisión de no celebrar la carrera en Ímola. No se especificó si la carrera se reprogramará más adelante en la temporada.

Las inundaciones han afectado gravemente a la región, y las autoridades locales y los servicios de emergencia continúan trabajando para hacer frente a la crisis. El servicio italiano de Protección Civil informó que 14 ríos se desbordaron durante estos días y que 23 municipios quedaron inundados.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aseguró que el gobierno está preparado para brindar la ayuda necesaria en esta situación. Además, la depresión atmosférica que ha golpeado Italia también ha causado inundaciones en Croacia y Bosnia, aunque hasta el momento no se han reportado víctimas mortales en esos países.