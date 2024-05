¿Legítima defensa? Ganadero vendió su tractor para comprar un arma y matar a 9 presuntos ladrones

03/05/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Sorprendente. Un hombre de 63 años, dedicado al campo, no dudó en encontrar la forma de poder defenderse de cuatro robos que sufrió a lo largo de dos años y decidió vender su herramienta de trabajo para comprar un arma y acabar con la vida de nueve ladrones.

El suceso ocurrió en el estado de Piauí, en Brasil, y el caso causó gran revuelo internacional, por lo cual, fue compartido en distintas plataformas y redes sociales.

Lamentable suceso

El ganadero estaba cansado de los constantes robos en su finca, por lo cual, según el periodista y analista político venezolano, Eduardo Menoni, el hombre vendió su tractor para comprar una metralleta y así poner fin a los embates de los delincuentes.

Ya con el arma en su poder, esperó durante varios meses que los ladrones aparezcan para quitarle sus pertenencias, pero esta vez estaba "armado hasta los dientes".

Luego de esperar pacientemente, nueve hombres llegaron a su finca, pero se vieron sorprendidos por el ganadero de avanzada edad, quien no dudó en disparar a matar contra ellos.

En la escena viralizada se ve cómo los cuerpos de los presuntos delincuentes yacían sobre la tierra sin vida, mientras que el ganadero relata qué actuó en legítima defensa.

"Sabía que volverían, entonces vendí un tractor y COMPRÉ una metralleta", se escucha decir al adulto mayor muy decidido de que actuó correctamente. Se desconoce si fue detenido por las autoridades de su localidad.

Robo frustrado

Un caso similar ocurrió en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en México, donde un hombre no dudó en tomar la justicia por sus propias manos al ser víctima de un robo al salir de un banco.

Según las imágenes se ve cómo el sujeto persigue con su auto, Ford Lobo, de color roja, al presunto delincuente que le arrebató un maletín con 2.5 millones de pesos mexicanos en la entrada del Mercado de Abastos.

El hombre de avanzada edad no pierde de vista al ladrón y su cómplice, que huían sobre una motocicleta pensando que no tendrían problemas para su cometido. Sin embargo, no todo les salió perfecto.

Uno de los delincuentes murió al ser atropellado por su víctima, mientras que el otro cómplice quedó solo algunos golpes y detenido por la policía. El hombre de 63 años logró recuperar su dinero sustraído.

De esta manera, la delincuencia va en aumento a nivel internacional, por lo cual, las personas deciden defenderse 'a toda costa', como el caso de un ganadero en Brasil, quien no dudó en vender su tractor y con el dinero recaudado comprar una metralleta para acabar con la vida de 9 ladrones, que robaban sus pertenencias en la finca.