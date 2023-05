One Piece: Conoce los 10 misteriores más importantes que faltan resolver

08/05/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

One Piece es una serie de anime y manga que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo, y cuenta la historia de un joven llamado Luffy, que busca el tesoro llamando One Piece. La serie ha estado en emisión desde 1999 y ha acumulado una gran cantidad de misterios que todavía no han sido resueltos. A continuación, te presentamos los 10 más importantes que faltan para resolver en One Piece.

¿Quién es Joy Boy?

Joy Boy es un personaje que se menciona en la serie como un héroe del pasado que hizo una promesa importante que no pudo cumplir. La promesa de Joy Boy se relaciona con la antigua arma conocida como Plutón, y su identidad sigue siendo un misterio.

¿Qué es el "Siglo Vacío"?

El Siglo Vacío es un periodo de la historia de One Piece que precedió a la Gran Era de la Piratería. Durante este tiempo, algo catastrófico sucedió que ocurrió la desaparición de una gran cantidad de tecnología avanzada y la caída de los antiguos reinos.

¿Cuál es el verdadero propósito del Proyecto New Onigashima?

El Proyecto New Onigashima es un plan del Emperador Kaido para crear una isla flotante en el cielo. Aunque se ha dado alguna información sobre el proyecto, todavía no se sabe cuál es su verdadero propósito.

¿Cuál es la verdadera naturaleza de la fruta del diablo?

Las frutas del diablo son un elemento central de la trama de One Piece. Estas frutas otorgan habilidades sobrenaturales a quien las consume, pero todavía no se sabe de dónde vienen o cuál es su verdadera naturaleza.

¿Qué hay en la Isla Raftel?

La Isla Raftel es el lugar donde supuestamente se encuentra el tesoro One Piece. Aunque la tripulación de Luffy ha logrado encontrar las pistas que conducen a la isla, todavía no han llegado allí y no se sabe qué hay exactamente en ese lugar.

¿Cuál es el verdadero poder del Road Poneglyph?

También conocidas como Piedras Río son unas piedras especiales que contienen inscripciones en un idioma antiguo y que se encuentran en lugares específicos de todo el mundo de One Piece. Aunque se sabe que tienen una gran importancia para descubrir la ubicación de la Isla Raftel, todavía no se sabe cuál es su verdadero poder.

¿Por qué los D. son importantes?

Los personajes con el apellido D. son muy importantes en la trama de One Piece. Se sabe que tienen una conexión con la voluntad de los antepasados, pero todavía no se sabe cuál es su verdadero significado.

¿Cómo es posible que los personajes hayan comido dos frutas del diablo?

Se supone que una persona solo puede comer una fruta del diablo en su vida, ya que si viene más de una, su cuerpo explotará. Sin embargo, hay personajes en la serie como Kurohige que han comido dos frutas del diablo, lo que sigue siendo un misterio para todos los fans