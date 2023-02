Wall Street sufre perdidas por la FED

06/02/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

Wall Street bajó, aferrándose al territorio negativo al que ingresó el viernes después de que los sólidos datos laborales de EE. UU. generaran preocupaciones sobre un endurecimiento prolongado de la Fed.

El sector tecnológico, que es muy sensible a la subida de los precios de las divisas y debilita su capacidad de inversión, lideró las pérdidas, con el Nasdaq cayendo un 1,00%. El Dow perdió un 0,10% y el S&P 500 perdió un 0,61% en el dato final.

"Hay dudas sobre lo que hará la Reserva Federal (Fed) después de los datos del mercado laboral del viernes, como un desempleo más bajo, contrataciones más altas de lo esperado y revisiones al alza de los meses anteriores", dijo Hugh Johnson, autor. : Economía de Hugh Johnson. Los mercados se vieron sacudidos por el informe del viernes de que el Departamento de Trabajo de EE. UU. agregó 517 000 empleos el mes pasado, en comparación con las expectativas de los analistas de 187 000. La tasa de desempleo cayó al 3,4%, el nivel más bajo desde 1969. La fuerte fortaleza del mercado laboral podría llevar a la Fed a "aumentar las tasas de interés al 5,5% en la próxima reunión monetaria de marzo", dijo Johnson.

"No verás una pausa en las subidas de tipos en el corto plazo", dijo. Se espera un crecimiento "no solo en marzo, sino también en mayo y el tercer trimestre" o incluso más tarde, agregó.

Los mercados no alcistas están "más preocupados que la semana pasada y eso ha llevado a cierta toma de ganancias", dijo Johnson. Es por eso que las grandes empresas tecnológicas como Apple (-1,79 %) y la matriz de Google, Alphabet (-1,66 %), perdieron terreno el lunes.

Las acciones de Dell cayeron un 3,02 por ciento a 40,97 dólares después de recortar un 5 por ciento de su fuerza laboral, o 6.650 puestos de trabajo, mientras que los ingresos del tercer trimestre cayeron un 6 por ciento.