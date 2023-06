'Con mis hijos no te metas': José Linares, vocero del movimiento conservador es acusado de violar a su hija

16/06/2023 / Exitosa Noticias / Policial

Rompió su silencio después de varios años. La hija del pastor evangélico José Linares Cerón ha salido a denunciarlo públicamente de haberla violado durante su pubertad. Según testimonio de la víctima, el vocero del movimiento 'Con mis hijos no te metas' la violó varias veces y fruto de ellos tiene dos hijos de su propio padre.

¿Cómo sucedieron los abusos?

La joven, quien ha decidido mantener su nombre en reserva, habló con el programa de ATV, "Al estilo Juliana", donde tuvo fuertes calificativos hacia su padre.

"Es un lobo disfrazado de oveja, es un monstruo, me ha hecho daño. Me ha marcado, a su propia hija. Es un pedófilo, me ultrajó tantos años, he vivido años de tortura, de secuelas, de traumas", empezó diciendo.

En ese sentido, también reveló que José Linares la violó muchas veces desde que era niña, por lo que a la edad de 13 años, quedó embarazada por primera vez.

"Me violentó, me violó, me ultrajó, me maltrató psicológicamente duramente muchos años. Tenía 6 años desde que pasó hasta los 13 años que quedé embarazada", agregó.

Pero eso no fue todo, ya que también explicó que los abusos siguieron después que ella diera a luz a su primer hijo, por lo que volvió a quedar embarazada a los 16 años.

La víctima quedó con traumas por el abuso

La mujer, quien ahora tiene 33 años, también reveló que tiene diversos traumas debido a los abusos del vocero el colectivo ultraconservador 'Con mis hijos no te metas'.

"Me cuesta decirlo, pero abusó de mí muchos años. He tenido que recibir terapia psicológica, darme valor. El abuso se daba en los viajes, en el departamento, la bañera, en el cuarto... Yo tenía 12 años, no sabía qué era embarazo, él me veía mi barriga grande", contó muy apenada.

Su tío también abusó de ella

En la misma entrevista, la víctima reveló que su padre no fue la única persona que abusó de ella cuando era menor de edad, sino que el tío de este también la violó desde los 6 hasta los 16 años.

"Mi tío también me violentó desde los 6 años hasta los 16 años. Me violentó sexualmente. El padre de mis dos hijos puede ser mi padre o mi tío paterno", expresó.

De esta forma, la víctima reveló que el pastor y vocero del movimiento 'Con mis hijos no te metas', José Linares Cerón, abusó de ella desde que era niña sin importarle que sea su hija, lo cual ha causado indignación colectiva en redes sociales.