La Molina: Roban celular a ciclista y extraen 21 mil soles de sus cuentas

La ola de inseguridad sigue azotando a la capital. Y es que dos delincuentes a bordo de una motocicleta interceptaron a un ciclista, identificado como, Alex Torres, quien transitaba por las afueras del Estadio Monumental, robándole sus pertenecías y sustrayendo S/21 mil soles de sus cuentas bancarias.

Dicho acto criminal ha levantado la preocupación de los vecinos de la zona, quienes aseguran que la inseguridad en Ate es el pan de cada día.

Todas las medidas de seguridad de su teléfono fueron rápidamente vulneradas en cuestión de horas. Los delincuentes lograron sustraer un total de 21 mil soles. Asimismo, realizaron compras, transferencias y hasta pidieron dinero a los contactos de la victima en cuestión. El agraviado comentó a los medios que los delincuentes solicitaron préstamos adicionales en bancos y en casas de crédito.

"En el frontis de la explanada del Estadio Monumental, una moto lineal me encañono, yo estaba regresando en bicicleta, se me cruzaron, me intervinieron y me encañonaron para robarme mis pertenencias. En ese momento solo tenía mi móvil", declaró el ciclista.