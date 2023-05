¡Lamentable! Escolar es acuchillado por compañero de colegio al salir de clases

04/05/2023 / Exitosa Noticias / Policial

Un escolar de 15 años fue acuchillado por su compañero a las afueras de la Institución Educativa Soberana Orden Militar de Malta 7057 luego de retirarse con dirección a su casa en Villa María del Triunfo.

Las cámaras de videovigilancia del colegio captaron el preciso momento en el que el adolescente salía de la institución junto a su primo y un grupo de 4 estudiantes se les acercaron para atacarlo en grupo.

Posteriormente se evidencia que uno de ellos regresa hasta las puertas del centro educativo, momento en el que el menor se encontraría recién herido.

La madre de la víctima denuncia que serían esos alumnos los que agredieron a su menor hijo, quien resultó herido con un corte en la pierna y otro a la altura de la costilla. Las lesiones han provocado que el joven no pueda asistir a su colegio y tenga que mantenerse en reposo.

Respuesta de las autoridades del colegio

La mujer acudió hasta las instalaciones de la institución educativa para informar a los profesores y director acerca de lo acontecido con su hijo.

Según la madre de familia, el personal educativo afirmó que "tomarán cartas en el asunto" en cuanto a la conducta de los alumnos agresores; sin embargo, le indicaron que los hechos se produjeron fuera del colegio.

Esto último hace temer a la madre de que pasen por alto este posible caso de bullying pues le indicaron que la denuncia deberá realizarla ella por cuenta propia.

"La profesora me dice que van a tomar cartas en el asunto en cuanto a la conducta de los chicos, pero ellos también me recalcan que lo que ha sucedido ha sido fuera del colegio. Entonces eso me tocaría a mi denunciar porque el colegio ya no puede hacer más nada", declaró para América Noticias.

Pronunciamiento Dirección Regional de Lima

De acuerdo a informaciones, la Dirección Regional de Lima Metropolitana precisó que ya se realizó la denuncia correspondiente del hecho; además, señaló que ya se están tomando acciones en cuanto al caso.

Agresiones en colegio

Lamentablemente, este caso hacer recordar al suscitado la semana pasada en el centro educativo Manuel Gonzáles Prada en el distrito de Los Olivos.

En esa ocasión, un escolar apuñaló a su compañero de clases debido a que tuvieron una discusión en la que la víctima había "chocado la carpeta" de su atacante.

La reacción iracunda del menor se dio desde el momento del golpe a la mesa, y tras amenazarlo e insultarlo, lo apuñala a las fueras de la instución educativa.