Trabajadoras del Inabif denuncian por acoso sexual a alto funcionario

Un grupo de trabajadoras del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif) denunció a César Augusto Osorio Díaz, director del Centro de Atención Residencial de Adultos Mayores de San Isidro por acoso laboral constante.

A detalle, Alessandra Martínez Angulo, empleada de la entidad, contó que el referido la viene acosando desde el 2021, luego que en una fiesta entre compañeros la besara sin su consentimiento, tras quedar inconsciente por tomar pisco sour.

"Me dieron Pisco Sour, luego comparto otro con una compañera y ahí es cuando pierdo la conciencia de lo que sucedió en ese momento. Me cuentan al día siguiente y me comentan que él me había besado", contó en un medio local.